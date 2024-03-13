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    • «Краснодар» объявил об увольнении Ивича
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    Уткин: Нет никакого логического объяснения отставке Ивича

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    Известный блогер Василий Уткин прокомментировал увольнение Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    «Краснодар» объявил о расторжении контракта с Ивичем на следующий день после поражения от «Химок» (0:2) в четвертьфинале Кубка России.

    «Никакого логического объяснения отставке Владимира Ивича нет. Ну, так не бывает в борьбе за чемпионство.

    Значит, причины во внутреннем конфликте», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

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