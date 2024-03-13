Уткин: Нет никакого логического объяснения отставке Ивича

Известный блогерпрокомментировал увольнениес поста главного тренера

«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Ивичем на следующий день после поражения от «Химок» (0:2) в четвертьфинале Кубка России.

«Никакого логического объяснения отставке Владимира Ивича нет. Ну, так не бывает в борьбе за чемпионство.

Значит, причины во внутреннем конфликте», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Краснодара» может стать Мурад Мусаев.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.