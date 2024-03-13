«Краснодар» объявил об увольнении Ивича

сообщил об увольнениис поста главного тренера.

«Клуб благодарит его (Ивича — прим.) за работу и желает успехов в дальнейшей работе и жизни», — говорится в сообщении пресс-службы «быков».

«Краснодар» расторг контракт с сербским специалистом на следующий день после поражения от «Химок» (0:2) в Кубке России.

Кроме того, перед этим «Краснодар» сыграл вничью с «Рубином» и уступил «Ростову» в рамках РПЛ, после чего опустился в турнирной таблице на второе место.

Ранее сообщалось, что Ивич может возглавить московский «Спартак».