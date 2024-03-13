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    «Краснодар» объявил об увольнении Ивича

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    «Краснодар» сообщил об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера.

    Владимир Ивич
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    Владимир Ивич

    «Клуб благодарит его (Ивича — прим.) за работу и желает успехов в дальнейшей работе и жизни», — говорится в сообщении пресс-службы «быков».

    «Краснодар» расторг контракт с сербским специалистом на следующий день после поражения от «Химок» (0:2) в Кубке России.

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