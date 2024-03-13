Мусаев может вернуться в «Краснодар»

Новым главным тренеромможет стать сообщает «Чемпионат».

Мусаев уже возглавлял «быков» в 2020-2021 годах. В начале февраля 40-летний специалист покинул азербайджанский «Сабах».

Отмечается, что Мусаев уже ведет переговоры с руководством «Краснодара».

Источник также уточняет, что «Краснодар» обращался к главному тренеру тульского «Арсенала» Александру Сторожуку, которому предлагали возглавить команду до конца сезона. Такой вариант 42-летнего специалиста не устраивает.

Напомним, «Краснодар» объявил об увольнении Владимира Ивича после поражения от «Химок» (0:2) в четвертьфинале Кубка России.