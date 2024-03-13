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    Мусаев может вернуться в «Краснодар»

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    Новым главным тренером «Краснодара» может стать Мурад Мусаев, сообщает «Чемпионат».

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    Мусаев уже возглавлял «быков» в 2020-2021 годах. В начале февраля 40-летний специалист покинул азербайджанский «Сабах».

    Отмечается, что Мусаев уже ведет переговоры с руководством «Краснодара».

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    • Источник также уточняет, что «Краснодар» обращался к главному тренеру тульского «Арсенала» Александру Сторожуку, которому предлагали возглавить команду до конца сезона. Такой вариант 42-летнего специалиста не устраивает.

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