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    Мусаев: У Галицкого нет цели, что играть должны только свои

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    Экс-наставник «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о том, мог ли выпустить 11 воспитанников в составе «быков», к чему стремится владелец клуба Сергей Галицкий.

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    «Конечно, при мне как-то выходили пять-шесть воспитанников. Не думаю, что у Галицкого была самоцель: так можно было бы в первый год на Кубок выпустить 11 воспитанников. У него нет цели, что любой ценой должны играть свои, — играть должны сильнейшие. Понятно, что хотелось бы своих, но, если воспитанник явно не тянет, какой смысл его ставить? Четыре-пять воспитанников для команды, которая борется за высокие места, — уже хороший результат.

    Галицкий никогда не давил на тренеров. Если свой сильнее — он играет. Не сильнее — не играет. Это не маниакальная мечта, больше медиа нагнетали», — сказал Мусаев в рубрике «Тренерская» на YouTube-канале «Это футбол, брат».

    МУСАЕВ: стиль «Краснодара», Галицкий, Сперцян, Шапи и Игнатьев, «Сабах» // «Тренерская» #2
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