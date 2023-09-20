Мусаев: У Галицкого нет цели, что играть должны только свои

Экс-наставниквысказался о том, мог ли выпустить 11 воспитанников в составе «быков», к чему стремится владелец клуба

«Конечно, при мне как-то выходили пять-шесть воспитанников. Не думаю, что у Галицкого была самоцель: так можно было бы в первый год на Кубок выпустить 11 воспитанников. У него нет цели, что любой ценой должны играть свои, — играть должны сильнейшие. Понятно, что хотелось бы своих, но, если воспитанник явно не тянет, какой смысл его ставить? Четыре-пять воспитанников для команды, которая борется за высокие места, — уже хороший результат.

Галицкий никогда не давил на тренеров. Если свой сильнее — он играет. Не сильнее — не играет. Это не маниакальная мечта, больше медиа нагнетали», — сказал Мусаев в рубрике «Тренерская» на YouTube-канале «Это футбол, брат».