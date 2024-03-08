Мохеби: Сегодня была тяжелая игра, мы победили, и это очень хорошо

Нападающийподвел итог матча против(2:1).

«Сегодня была тяжелая игра, мы победили, и это очень хорошо. Поздравляю всех болельщиков. Мы в первом круге в матче с "Краснодаром" вели со счетом 2:0, но проиграли 2:3. Сегодня мы вышли на поле, сыграли за болельщиков. Вы видите результат — мы набрали три очка.

Я думаю, мой первый гол был очень хорош. Щетинин дал мне хороший пас, я принял мяч на грудь и следующим касанием забил с левой.

На Кубке Азии мы играли каждые 3–4 дня. Тело было свежим, немного устал психологически после поражения в матче с Катаром. Но я в хорошей форме, думаю», — цитирует Мохеби «Матч ТВ».

После этого матча «Ростов» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 27-ю очками в активе. «Краснодар» — на 1-й позиции (39 баллов).