Клопп о дубле Нуньеса: Он всегда представляет угрозу для соперника

Главный тренервысказался об игре нападающего команды матче 1/8 финала Лиги Европы со(5:1).

«Дарвин Нуньес ещё не на пике своей формы. Он может совершенствоваться, он всегда представляет угрозу для соперника.

Он любит играть за этот клуб. И он действительно замечательный парень», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, что в матче со «Спартой» Нуньес оформил дубль, забив свои голы на 25-й и 45+3-й минуте. Ответный матч между чешской командой и «Ливерпулем» состоится 14-го марта.

В нынешнем сезоне Нуньес провел 39 матчей за «мерсисайцев» во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 11 голевых передач.