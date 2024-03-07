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    Клопп о дубле Нуньеса: Он всегда представляет угрозу для соперника

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре нападающего команды Дарвина Нуньеса в матче 1/8 финала Лиги Европы со «Спартой» (5:1).

    Дарвин Нуньес
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    Дарвин Нуньес

    «Дарвин Нуньес ещё не на пике своей формы. Он может совершенствоваться, он всегда представляет угрозу для соперника.

    Он любит играть за этот клуб. И он действительно замечательный парень», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

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    • Напомним, что в матче со «Спартой» Нуньес оформил дубль, забив свои голы на 25-й и 45+3-й минуте. Ответный матч между чешской командой и «Ливерпулем» состоится 14-го марта.

    В нынешнем сезоне Нуньес провел 39 матчей за «мерсисайцев» во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 11 голевых передач.

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