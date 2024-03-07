«Спарта» — «Ливерпуль»: счет матча 1:5 (0:3), обзор голов

Чешскаябыла разгромлена на своем поле английскимв первом матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 1:5.

В первом тайме мерсисайдцы три раза поразили ворота чешского клуба. Дубль на свой счет записал Дарвин Нуньес, также отличился Алексис Макаллистер.

Сразу после перерыва «Спарта» отыграла один мяч после автогола Конора Брэдли, но 53-й минуте после точного удара Луиса Диаса «Ливерпуль» снова получил разницу в три мяча.

Точку в матче на 90+4-й минуте поставил Доминик Собослаи.

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала Спарта П — Ливерпуль 1:5 Голы: 0:1 Алексис Мак Аллистер (пенальти) (6'), 0:2 Дарвин Нуньес (25'), 0:3 Дарвин Нуньес (45 + 3'), 1:3 Конор Брэдли (автогол) (46'), 1:4 Луис Диас (53'), 1:5 Доминик Собослаи (90 + 4') Спарта П: Петер Виндаль-Йенсен, Асгер Сёренсен (Матей Ринеш, 43'), Мартин Витик, Ладислав Крейчи, Ярослав Зелены, Каан Кайринен (Адам Карабец, 74'), Велько Бирманчевич (Indrit Tuci, 74'), Лукаш Гараслин (Казим Лячи, 65'), Ян Кухта (Виктор Олатунджи, 74'), Анхело Пресиадо, Markus Solbakken Ливерпуль: Кивин Келлехер, Эндрю Робертсон, Джарелл Куанса, Ибраима Конате (Вирджил ван Дейк, 50'), Джо Гомес (Конор Брэдли, 46'), Луис Диас (Мохамед Салах, 74'), Алексис Мак Аллистер (Bobby Clark, 65'), Ватару Эндо, Харви Эллиотт, Коди Матес Гакпо, Дарвин Нуньес (Доминик Собослаи, 51') Предупреждения: Ладислав Крейчи (62'), Ярослав Зелены (73')

Календарь и таблица Лиги Европы

Ответный матч пройдет 14 марта в Ливерпуле.