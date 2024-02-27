Клопп о травме Тьяго: Я не знаю, сможет ли он снова сыграть в этом сезоне

Главный тренерзаявил, что полузащитник командыможет пропустить остаток сезона из-за травмы.

«Я не знаю, что Алькантаре нужно сделать с медицинской точки зрения. И я не знаю, сможет ли он снова сыграть в этом сезоне. Ничего не могу больше сказать об этом», — приводит слова Клоппа журналист Пол Горст.

Напомним, что у Тьяго была тяжелая травма, которую футболист получил в апреле 2023-го года. Полузащитник восстановился и вернулся на поле только в феврале этого года и снова получил мышечное повреждение.

После 26-и туров «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 60-ю очками в активе.

В следующем матче «мерсисайцы» сыграют против «Саутгемптона» 28-го февраля в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.