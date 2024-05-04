«Оренбург» — «Крылья Советов»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ

«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Адамов, Хотулёв, Перес, Томпсон, Башич, Флорентин, Горбани, Воробьёв, Мансилья.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Констанца, Бабкин, Салтыков, Рахманович, Орозко, Шитов.

Матч между этими командами состоится сегодня, 4-го мая в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 26-и туров «Оренбург» занимает 14-е место в таблице РПЛ с 26-ю очками в активе. «Крылья Советов» — на 6-й позиции (40 баллов).