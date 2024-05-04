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    «Оренбург» и «Крылья Советов» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ

    «Оренбург» — «Крылья Советов»: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ «Оренбург» — «Крылья Советов».

    «Крылья Советов»
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    «Крылья Советов»

    «Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Адамов, Хотулёв, Перес, Томпсон, Башич, Флорентин, Горбани, Воробьёв, Мансилья.

    «Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Констанца, Бабкин, Салтыков, Рахманович, Орозко, Шитов.

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    • Матч между этими командами состоится сегодня, 4-го мая в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 26-и туров «Оренбург» занимает 14-е место в таблице РПЛ с 26-ю очками в активе. «Крылья Советов» — на 6-й позиции (40 баллов).

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