«Штутгарт» — «Бавария»: составы, коэффициенты, прогноз

опубликовали стартовые составы на матч 32-го тура немецкой Бундеслиги.

«Штутгарт»: Нюбель, Стергиу, Ройо, Антон, Левелинг, Каразор, Дауд, Фухрих, Ито, Гирасси, Ундав

«Бавария»: Нойер, Киммих, Дайер, Ким, Дейвис, Павлович, Горетцка, Шупо-Мотинг, Мюллер, Тель, Кейн.

Матч между этими командами состоится сегодня, 4-го мая в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 31-го тура «Штутгарт» занимает 3-е место в таблице Бундеслиги с 64 очками в активе. «Бавария» — на 2-й позиции (69 баллов).