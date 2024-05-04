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    «Краснодар» продолжит борьбу за чемпионство, «Манчестер Сити» легко справится с «Вулверхэмптоном»

    Экспресс дня 4 мая. Ставки и прогнозы на футбол

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    Мурад Мусаев
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Германии, России и Англии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Штутгарт» — «Бавария»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Штутгарт» проводит отличный сезон в Бундеслиге. Команда ведет борьбу за медали. Сейчас «швабы» находятся на 3-м месте в таблице. Набрано 64 очка в 31-м матче.

    В апреле «Штутгарт» в Бундеслиге одержал две победы в четырех встречах. Ранее удалось одолеть «Боруссию» Дортмунд и «Айнтрахт». Поражение было одно — в противостоянии с «Вердером».

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Бавария» в Бундеслиге практически решила вопрос по поводу завоевания серебряных медалей. Второе место команда вряд ли потеряет. Теперь нужно сосредоточиться на Лиге чемпионов.

    Ранее команда провела сложный домашний матч с «Реалом». Встреча завершилась со счетом 2:2. Теперь все мысли футболистов и тренерского штаба «Баварии» сосредоточены на ответном поединке со «сливочными». В такой ситуации баталии в Бундеслиге отходят на второй план.

    Ставка: Обе забьют за 1.40.

    «Краснодар» — «Ахмат»

    Футбол. Чемпионат России

    «Краснодар» в прошлом туре упустил шанс стать единоличным лидером РПЛ. Команда играла в Самаре с «Крыльями Советов» и должна была побеждать. Но встреча закончилась со счетом 0:0.

    У «Краснодара» есть реальная возможность впервые в истории стать чемпионом. Сейчас у команды 50 очков. Столько же и в активе лидирующего «Зенита», но питерцы находятся выше из-за преимущества в личных встречах с «быками».

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    «Ахмату» пошла на пользу смена главного тренера. Магомед Адиев удачно встряхнул команду и заставил футболистов поверить в свои силы. Высока вероятность, что грозненский клуб сохранит прописку в РПЛ.

    Важнейший фактор для «Ахмата» — возвращение Лечи Садулаева в состав. Грозненская команда — одна из самых скоростных в РПЛ. К тому же, игроки набрали хорошую форму.

    Скорее всего, «Краснодар» завоюет три очка. Но легкой победы хозяевам точно ждать не стоит.

    Ставка: Победа «Краснодара» за 1.67.

    «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Манчестер Сити» рвется к тому, чтобы защитить титул в АПЛ. Если судить по потерянным очкам, то «горожане» являются главными фаворитами чемпионской гонки.

    Сейчас подопечные Гвардиолы с 79 баллами идут на втором месте в таблице, но имеют игру в запасе. Лидирует в АПЛ «Арсенал» (80).

    «Горожане» намерены взять реванш у «Вулверхэмптона» за поражение в первом круге. Тогда «Сити» в гостях уступили со счетом 1:2.

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  • 30/04/2024

    • У «Вулверхэмптона» нет серьезной мотивации на предстоящий матч. Команда идет в середине таблицы и спокойно доигрывает сезон.

    После 35 матчей в активе «Вулверхэмптона» 46 очков. Клуб на данный момент занимает 11-е место.

    «Вулверхэмптон» не лучшим образом играет на выезде. Последняя гостевая победа в АПЛ зафиксирована еще 17 февраля. Тогда на чужом поле удалось взять верх над «Тоттенхэмом» со счетом 2:1.

    Ставка: Победа «Манчестер Сити» с форой (-2) гола за 1.46.

    Общий коэффициент — 3.41.

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    Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 4 мая с коэффициентом 3.41. Дата матча: 04.05.2024. Экспресс. «Краснодар» продолжит борьбу за чемпионство, «Манчестер Сити» легко справится с «Вулверхэмптоном»
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