АПЛ. Как «Ман Сити» вплотную подобрался к «Ливерпулю»?

«Ливерпуль» одержал третью победу подряд и не позволил конкурентам сместить себя с первой строчки английской Премьер-лиги. Отобрать лидерство у «мерсисайдцев» мечтают «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Изменения в турнирной таблице

«Арсенал» одержал шестую победу подряд в чемпионате Англии, однако уступил 2 место «Манчестер Сити» и сместился на 3 строчку.

Две позиции в турнирной таблице потерял «Ньюкасл» (10 место), пропустив вперёд «Вест Хэм» (8 место) и «Вулверхэмптон» (9 место).

Календарь и таблица АПЛ

От зоны вылета отдалился «Эвертон», «ириски» поднялись с 17 на 15 место АПЛ. На две ступеньки также поднялся «Кристал Пэлас», заняв 13 позицию. В итоге вниз скатились «Борнмут» — с 13 на 14, «Брентфорд» — с 14 на 16 и «Ноттингем Форест» — с 16 на 17.

Стойкость «Ливерпуля»

В английской Премьер-лиге по-прежнему лидирует «Ливерпуль», хотя любая осечка команды может лишить её первого места в турнирной таблице.

После матчей 26 тура «мерсисайдцы» сохранили за собой лидерство, одержав третью победу подряд. В рамках минувшего игрового дня футболисты Юргена Клоппа выиграли у «Лутона» (4:1).

В составе победителей голами отметились Вирджил ван Дейк, Коди Гакпо, Луис Диас и Харви Эллиотт. До этого «Ливерпуль» обыграл «Брентфорд» (4:1) и «Бёрнли» (3:1). Таким образом команда набрала 60 очков.

Амбиции «Манчестер Сити» и «Арсенала»

«Манчестер Сити» вышел на 2 место, одержав две победы подряд. Сначала «горожане» выиграли у «Брентфорда» (1:0) в отложенном матче 18 тура. В победном матче отличился Эрлинг Холанн, который отправил мяч в сетку ворот на 71-й минуте.

«Борнмут» — «Манчестер Сити» globallookpress.com

В 26 туре «Манчестер Сити» с минимальным счётом переиграл «Борнмут» (1:0). В этой встрече 3 очка МС принёс точный удар Фила Фодена. В итоге «небесно-голубые» аккумулировали 59 очков и отстают от «Ливерпуля» всего на один балл.

На 3 месте английского чемпионата расположился «Арсенал», у которого в активе 58 очков. «Пушкари» выдают победную серию, которая состоит из шести матчей. В минувшем туре лондонцы оказались сильнее «Ньюкасла» (4:1).

«Арсенал» — «Ньюкасл» globallookpress.com

В составе «Арсенала» голами отметились Кай Хаверц, Букайо Сака и Якуб Кивёр. Также был оформлен автогол в исполнении Свена Ботмана.

Осечка «Манчестер Юнайтед»

Прервалась выигрышная серия «Манчестер Юнайтед», которая состояла из четырёх матчей, «красные дьяволы» проиграли «Фулхэму» (1:2).

Ранее «манкунианцы» выиграли у «Лутона» (2:1), «Астон Виллы» (2:1), «Вест Хэма» (3:0) и «Вулверхэмптона» (4:3).

Тур № 27

Матчи следующего тура чемпионата Англии пройдут со 2 по 4 марта.

Лидер АПЛ «Ливерпуль» свой матч проведёт на выезде против «Ноттингем Фореста», которы состоится в субботу, 2 марта.

Все прогнозы на АПЛ

В воскресенье, 3 марта в центральном поединке 27 тура сразятся «Ман Сити» и «Ман Юнайтед». В понедельник, 4 марта ожидается гостевая игра «Арсенала» против «Шеффилд Юнайтед».