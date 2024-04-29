Перез разнес Николау, Гуськов нокаутировал Спэнна. Обзор карда UFC Vegas 91

В ночь с 27 на 28 апреля состоялся турнир UFC Vegas 91. В главном событии вечера в наилегчайшем весе подерутся Алекс Перез и Матеус Николау

Бои предварительного карда

1. Хайисаер Махешате в легком весе одолел раздельным решением судей Габриэля Бенитеза

2. Ивана Петрович в женском наилегчайшем весе выиграла сабмишном в третьем раунде у Ля Нань

3. Джеймс Лонтоп в легком дивизионе уступил сабмишном в первом раунде Крису Падилле

4. Дон’Тэйл Мэйес в тяжелом весе одолел единогласным решением Кайо Мачадо

5. Остин Хаббард в легком весе победил единогласным решением Михала Фиглака

6. Рани Яя проиграл нокаутом в третьем раунде Виктору Генри в легчайшем дивизионе

7. Кетлин Соуза в женском минимальном весе выиграла единогласным решением у Марник Манн

Лучшие моменты турнира UFC Вегас 91

Бои основного карда

Основной кард турнира открывал поединок в полусреднем весе с участием Тима Минса и Уроша Медича. И эта встреча сразу началась с борьбы. Минс довольно быстро провел удачный тейкдаун и стянул противника вниз.

Парни немного поработали в партере и даже нанесли друг другу ряд неприятных попаданий на земле. Но довольно быстро они поднялись на ноги. Урошу выгодно было работать с дальней дистанции в стойке.

Однако его оппонент постоянно шел вперед с целью завязать Медича в клинче или вновь перевести его вниз. В одном из таких эпизодов Минс в попытке сократить дистанцию наткнулся на мощный апперкот со стороны противника.

Тим мгновенно упал на канвас и был уже не в состоянии продолжить поединок. Таким образом, Медич одержал яркую победу нокаутом в первом раунде. Для Минса это уже четвертый проигрыш за 5 боев. Теперь его пребывание в UFC находится под угрозой.

Следующими в октагон в рамках полулегкого веса вышли Джонатан Пирс и Дэвид Онама. Как это часто бывает, бой начался с пассивной перестрелки джебами, в которой африканец выглядел лучше за счет преимущества в габаритах.

Удары от Онамы раз за разом доходили до цели и Пирс, пропустивший довольно много попаданий уже к середине первого отрезка, пошел в борьбу. На земле у американца мало, что получалось. Он просто контролировал Дэвида, но не более.

Во втором раунде зрители на трибунах увидели настоящую борцовскую схватку. Парни по очереди занимали доминирующие позиции на земле и пытались предпринять попытки сабмишнов.

Заключительный отрезок тоже начался с борьбы, но с течением времени Онана поднялся на ноги и стал разбивать оппонента в стойке. Бой получился конкурентным. Впрочем, за счет большей точности попаданий Дэвид Онама одержал победу раздельным решением судей.

Дэвид Онама (справа) globallookpress.com

В тяжелом весе состоялся поединок Остина Лейна и Джонаты Диница. В этой битве тоже не обошлось без борьбы. Лейн не хотел размениваться с соперником в стойке, зная его кикбоксерское прошлое.

Остин в самом начале боя стянул оппонента вниз, занял доминирующую позицию на земле и просто пытался забить противника хаммерфистами. Весь первый раунд прошел под контролем Лейна — явно не лучшее начало для дебютанта Диницы.

Но вот после перерыва бразильцу удалось заблокировать тейкдаун Остина и навязать ему свою игру. Джоната уверенно разбивал оппонента в стойке. Оставшиеся 3 попытки перевода на землю у Лейна также не прошли.

В середине раунда Диниц наградил оппонента парой мощных джебов, после которых Остин без чувств рухнул на канвас. Вот так ярко Джоната дебютировал в UFC. А Лейн потерпел уже второе досрочное поражение кряду.

Очередной поединок основного карда проходил в женском наилегчайшем весе между Карине Силвой и Ариане Липски, 12-м и 13-м номерами рейтинга. В этом бою все получилось максимально уныло и прагматично.

Карине практически все 3 раунда вязала противницу на земле, пытаясь закончить бой сабмишном, как и 3 предыдущих поединка в промоушене. Но на этот раз уровень оппозиции был выше.

У Липски не получалось подняться на ноги, однако и задушить себя она тоже не позволила. Лишь в концовке поединка ей удалось поработать немного в стойке. Впрочем, исход боя оказался более, чем очевиден — победа Силвы единогласным решением.

Гуськов и Перез наградили оппонентов жесткими нокаутами

Матеус Николау globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках полутяжелого дивизиона состоялся поединок в полутяжелом весе с участием 11-го номера рейтинга Райана Спэнна и Богдана Гуськова. Для россиянина стартовая пятиминутка получилась очень трудной.

Первую попытку тейкдауна от Райана «Царевич» заблокировал. Но со временем Спэнн все-таки стянул его вниз. Вплоть до конца отрезка Богдану пришлось вышивать под натиском противника в партере.

«Супермен» поочередно работал хаммерфистами и предпринимал попытки удушающих приемов. Пережив стартовый натиск, Гуськов пошел вперед отыгрываться после перерыва. И здесь началось все самое интересное.

Бойцы порадовали публику серией жестких разменов. Гуськов хоть и съедал гораздо больше ударов, но продолжал идти вперед с опущенными руками. В итоге «Царевичу» удалось добиться своего.

При попытке очередной атаки он достал Спэнна мощным апперкотом, после которого у американца подкосились ноги. Далее Гуськов забил противника в партере и одержал победу техническим нокаутом. Теперь Богдан должен потеснить Райана с 11-го места в ростере полутяжей.

В главном событии вечера состоялся бой в наилегчайшем весе между пятым и восьмым номерами рейтинга Матеусом Николау и Алексом Перезом. Как правило, поединки с участием «мухачей» обычно проходят в высоком темпе, но здесь было все наоборот.

Матеус и Алекс действовали словно 2 тяжеловеса, опасаясь ударной мощи друг друга. Первый раунд их противостояния выдался небогатым на события. Перез действовал первым номером, поддавливая оппонента.

Бразилец, в свою очередь, много пробивал по воздуху размашистыми хуками, но так ни разу и не попал. Второй отрезок начался в подобном стиле, но Алекс со временем взвинтил темп и заставил Матеуса бегать по октагону.

Когда Перез зажал бразильца в углу, то донес до челюсти визави мощный правый хук, наглухо срубивший того с ног. Добивания в этой ситуации не потребовалось — судья сразу же вмешался и остановил поединок.

Для Алекса это первая победа за 4 боя. Он прервал серию неудач и теперь, вероятно, вернется в топ-5 наилегчайшего дивизиона и вытеснит оттуда Николау, у которого теперь 2 поражения кряду нокаутами.