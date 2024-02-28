«Ливерпуль» — «Саутгемптон» пройдет 28 февраля в рамках 1/8 финала Кубка Англии, начало — 23:00 (мск). «Ливерпуль» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

Путь в 1/8 финала: В 1/32 финала «Ливерпуль» провел сложный матч с «Арсеналом». Красные добились успеха в Лондоне, победив со счетом 2:0.

В 1/16 финала «Ливерпуль» принимал «Норвич». Подопечные Юргена Клоппа блестяще проявили себя в атаке, показав результативный футбол. Мерсисайдский клуб разгромил соперника со счетом 5:2.

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Последние матчи: «Ливерпуль» готовится к матчу в отличном настроении . Ранее красные завоевали Кубок лиги.

В финальной встрече команда в дополнительное время взяла верх над «Челси» (1:0). В основное время никому забить не удалось, а в дополнительное отличился Вирджил ван Дейк.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: Александер-Арнольд, Алиссон, Байчетич, Джонс, Жота, Матип, Тьяго.

Состояние команды: «Ливерпуль» в феврале провел пять матчей. Красные проиграли только одну встречу. 4 февраля мерсисайдский коллектив в гостях уступил «Арсеналу» со счетом 1:3.

Летом Юрген Клопп покинет «Ливерпуль». Футболисты настроены как можно лучше завершить сезон и выиграть побольше трофеев, чтобы напоследок порадовать главного тренера.

В АПЛ у «Ливерпуля» пока всё складывается удачно. Команда лидирует в таблице после 26-х туров, набрав 60 очков. Но «Манчестер Сити» (59) и «Арсенал» (58) находятся совсем близко. Борьба за золото обещает быть очень напряженной.

«Саутгемптон»

Путь в 1/8 финала: «Саутгемптон» в 1/32 финала встречался с представителем Второй лиги «Уолсоллом». «Святые» легко разгромили соперника со счетом 4:0 и прошли дальше.

В 1/16 финала пришлось сложнее. «Саутгемптон» едва не проиграл «Уотфорду» (1:1), отыгравшись в самой концовке встречи. Но в матче-переигровке команда победила «шершней» по всем статьям — 3:0.

Последние матчи: «Саутгемптон» разочаровал фанатов в двух последних матчах Чемпионшипа. Команда потерпела два поражения подряд.

20 февраля «святые» дома уступили «Халл Сити» со счетом 1:2. Спустя четыре дня «Саутгемптон» ждало еще одно фиаско — во встрече с «Миллуоллом» (1:2).

В таблице Чемпионшипа «Саутгемптон» идет на 4-м месте. Набрано 67 очков в 34-х поединках.

Не сыграют: Лариос, Стюарт.

Состояние команды: «Саутгемптон» недавно выдал затяжную беспроигрышную серию в Чемпионшипе. Она продлилась два с половиной десятка туров, прервавшись лишь в середине февраля.

Два поражения кряду в последних матчах не должны смущать фанатов «святых». У «Саутгемптона» есть шансы достойно сыграть на «Энфилде».

Букмекеры не верят в гостей, но не стоит забывать, что у футболистов «Ливерпуля» крайне напряженный график. К тому же, травмированы Александер-Арнольд, Алиссон, Матип и другие важные игроки.

Статистика для ставок

«Ливерпуль» выиграл три матча АПЛ подряд, а также взял Кубок лиги, одолев в финале «Челси».

«Саутгемптон» проиграл две своих последних встречи в Чемпионшипе.

«Святые» не могут победить «Ливерпуль» с 4 января 2021 года.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.64. Ничья — в 4.50, победа «Саутгемптона» — в 5.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.65.

Прогноз: У «Ливерпуля» много травмированных. К тому же, у команды накопилась усталость. В такой ситуации у гостей повышаются шансы на победу.

Ставка: Победа «Саутгемптона» с форой (+1) за 1.88.

Прогноз: Команды проявят себя в атаке . Зрители смогут насладиться результативной игрой.

Ставка: Тотал больше 3 голов за 1.73.