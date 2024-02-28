ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Яир Родригес и Брайан ОртегаРойвал взял реванш у Морено, Ортега сенсационно финишировал Родригеса. Обзор карда UFC Mexico Оливье Жиру Трансферный дайджест. 20-26 февраля «Динамо» Москва«Динамо» Москва — обладатель Кубка Континента, «Металлург» Мг — лидер Востока, ЦСКА обошел «Торпедо»
  • 22:39
    • Хет-трик Дибалы принес «Роме» победу над «Торино»
  • 22:31
    • Определились все пары плей-офф КХЛ
    Все новости спорта

    «Саутгемптон» удачно проявит себя на «Энфилде»

    «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 28 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Англии Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Ливерпуль Прогнозы на Саутгемптон
    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Саутгемптон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мохамед Салах
    «Ливерпуль» — «Саутгемптон» пройдет 28 февраля в рамках 1/8 финала Кубка Англии, начало — 23:00 (мск). «Ливерпуль» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Кубок ФА 28 Февраля 2024 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 23:00 Саутгемптон Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •

    «Ливерпуль»

    Путь в 1/8 финала: В 1/32 финала «Ливерпуль» провел сложный матч с «Арсеналом». Красные добились успеха в Лондоне, победив со счетом 2:0.

    В 1/16 финала «Ливерпуль» принимал «Норвич». Подопечные Юргена Клоппа блестяще проявили себя в атаке, показав результативный футбол. Мерсисайдский клуб разгромил соперника со счетом 5:2.

    Ливерпуль — Саутгемптон: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.584.505.10Бонус$9500
    •

    Последние матчи: «Ливерпуль» готовится к матчу в отличном настроении. Ранее красные завоевали Кубок лиги.

    В финальной встрече команда в дополнительное время взяла верх над «Челси» (1:0). В основное время никому забить не удалось, а в дополнительное отличился Вирджил ван Дейк.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: Александер-Арнольд, Алиссон, Байчетич, Джонс, Жота, Матип, Тьяго.

    Состояние команды: «Ливерпуль» в феврале провел пять матчей. Красные проиграли только одну встречу. 4 февраля мерсисайдский коллектив в гостях уступил «Арсеналу» со счетом 1:3.

    Летом Юрген Клопп покинет «Ливерпуль». Футболисты настроены как можно лучше завершить сезон и выиграть побольше трофеев, чтобы напоследок порадовать главного тренера.

    В АПЛ у «Ливерпуля» пока всё складывается удачно. Команда лидирует в таблице после 26-х туров, набрав 60 очков. Но «Манчестер Сити» (59) и «Арсенал» (58) находятся совсем близко. Борьба за золото обещает быть очень напряженной.

    «Саутгемптон»

    Путь в 1/8 финала: «Саутгемптон» в 1/32 финала встречался с представителем Второй лиги «Уолсоллом». «Святые» легко разгромили соперника со счетом 4:0 и прошли дальше.

    В 1/16 финала пришлось сложнее. «Саутгемптон» едва не проиграл «Уотфорду» (1:1), отыгравшись в самой концовке встречи. Но в матче-переигровке команда победила «шершней» по всем статьям — 3:0.

  • Футбольные Иуды. Присоединится ли Кейн к списку игроков, ненавидимых фанатами?
  • Вспоминаем игроков, которые получили ненависть болельщиков после переходов в стан соперника
  • 24/02/2024

    • Последние матчи: «Саутгемптон» разочаровал фанатов в двух последних матчах Чемпионшипа. Команда потерпела два поражения подряд.

    20 февраля «святые» дома уступили «Халл Сити» со счетом 1:2. Спустя четыре дня «Саутгемптон» ждало еще одно фиаско — во встрече с «Миллуоллом» (1:2).

    В таблице Чемпионшипа «Саутгемптон» идет на 4-м месте. Набрано 67 очков в 34-х поединках.

    Не сыграют: Лариос, Стюарт.

    Состояние команды: «Саутгемптон» недавно выдал затяжную беспроигрышную серию в Чемпионшипе. Она продлилась два с половиной десятка туров, прервавшись лишь в середине февраля.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Два поражения кряду в последних матчах не должны смущать фанатов «святых». У «Саутгемптона» есть шансы достойно сыграть на «Энфилде».

    Букмекеры не верят в гостей, но не стоит забывать, что у футболистов «Ливерпуля» крайне напряженный график. К тому же, травмированы Александер-Арнольд, Алиссон, Матип и другие важные игроки.

    Статистика для ставок

    • «Ливерпуль» выиграл три матча АПЛ подряд, а также взял Кубок лиги, одолев в финале «Челси».

    • «Саутгемптон» проиграл две своих последних встречи в Чемпионшипе.

    • «Святые» не могут победить «Ливерпуль» с 4 января 2021 года.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.64. Ничья — в 4.50, победа «Саутгемптона» — в 5.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.65.

    Прогноз: У «Ливерпуля» много травмированных. К тому же, у команды накопилась усталость. В такой ситуации у гостей повышаются шансы на победу.

    Ставка: Победа «Саутгемптона» с форой (+1) за 1.88.

    Прогноз: Команды проявят себя в атаке. Зрители смогут насладиться результативной игрой.

    Ставка: Тотал больше 3 голов за 1.73.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Ван Аш — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Попырин — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Меньшик — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Медведев — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реджана — Зюйдтироль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  3.13
  • Прогноз на матч Асколи — Брешия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  1.88
  • Прогноз на матч Анкарагюджю — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Борнмут — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Катанзаро — Бари
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Парма — Козенца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Палермо — Тернана
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Лекко — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.13
  • Прогноз на матч Сампдория — Кремонезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Блэкберн — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ливерпуль» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 28.02.2024. Прогнозы на футбол. «Саутгемптон» удачно проявит себя на «Энфилде»
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры