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    Сможет ли «Барселона» сломить сопротивление «Жироны»?

    «Жирона» — «Барселона». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 4 мая 2024 года

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    Роберт Левандовский («Барселона»)
    В субботу, 4 мая, в 34-м туре испанской Примеры «Жирона» на своем поле сыграет против «Барселоны». Начало поединка запланировано на 19:30 по мск. «Жирона» — «Барселона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 04 Мая 2024 года
    Жирона
  • Жирона
    •  Жирона 19:30 Барселона Барселона
  • Барселона
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    «Жирона»

    Турнирное положение: «жиронцы» продолжают борьбу за тройку сильнейших и уже точно финишируют в зоне Лиги чемпионов.

    В настоящий момент «бело-красные» имеют в своем активе 71 очко и занимают третье место в турнирной таблице.

    Жирона — Барселона: коэффициенты букмекеров

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    Команда из одноименного города в Каталонии смогла забить 69 мячей и 40 раз пропустила в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах коллектив из Жироны переиграл «Лас-Пальмас» (2:0) и «Кадис» (4:1).

    До этого же «Жирона» уступила «Атлетико» (1:3), но переиграла «Бетис» (3:2).

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    Перед этим же подопечные Мичела проиграли «Хетафе» (0:1) и одолели «Осасуну» (2:0).

    Не сыграют: в лазарете команды находятся Рикард Артеро, Борха Гарсия, Хоэль Рока, Кристиан Стуани и Хуанпе.

    Состояние команды: «Жирона» в этом сезоне выступает крайне хорошо и в следующем сезоне должна выступить в Лиге чемпионов, что является настоящим успехом для команды.

    Главной задачей команды на межсезонье является сохранение текущего состава, поскольку думается, что многие коллективы хотели бы подписать того или иного футболиста «Жироны».

    «Барселона»

    Турнирное положение: команда из одноименного города занимает вторую строчку в турнирной таблице испанского чемпионата.

    Коллектив из Барселоны имеет в своем активе 73 очка и на 11 баллов отстает от лидирующего «Реала».

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  • 26/04/2024

    • Каталонцы смогли 68 раз поразить ворота соперника и 39 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах команда из столицы Каталонии переиграла «Валенсию» (4:2), а до этого уступила «Реалу» (2:3).

    Перед этим «блаугранас» переиграли «Кадис» (1:0), «Лас-Пальмас» (1:0) и «Атлетико» (3:0).

    Также между этими играми «сине-гранатовые» вылетели из Лиги чемпионов, уступив по сумму двух встреч «ПСЖ» (3:2, 1:4).

    Не сыграют: наставник команды Хави Эрнандес не сможет рассчитывать в этой игре на травмированных Алехандро Бальде, Гави и Френки де Йонга.

    Состояние команды: этот сезон «Барселона» точно не может занести себе в актив. Команда точно останется без трофеев.

    Каталонцы уже вылетели из Лиги чемпионов, а также вряд ли догонят «Реал» в Лиге чемпионов.

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    Главной новостью последних недель стало то, что наставник команды Хави принял решение остаться на следующий сезон. «Барселона» прекратила поиски нового тренера.

    Статистика для ставок

    • «Жирона» не играет вничью на протяжении 10 матчей

    • «Барселона» проиграла только 1 из 12 последних матчей Примеры

    • В первом круге «Жирона» переиграла «Барселону» со счетом 4:2

    Прогноз и ставки

    ТБ 2,5 оценивается в 1.47, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.70.

    Прогноз: «Барселона» в последних матчах показывает отличный футбол и результаты, поэтому справедливо является фаворитом. Думается, что «Барселона» должна побеждать и практически обеспечивать себе второе место.

    «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.80, а победа «Жироны» — в 2.70.

    Ставка: победа Барселоны за 2.40.

    Прогноз: команды хоть и играют результативно, но этот матч важен для обоих команд, поэтому могут играть осторожно и от обороны, поэтому не стоит исключать минимума забитых мячей.

    Ставка: тотал меньше 3,5 за 1.75.

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    Ставка и прогноз на матч «Жирона» — «Барселона» с коэффициентом 2.40. Дата матча: 04.05.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Барселона» сломить сопротивление «Жироны»?
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