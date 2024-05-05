«Рейнджерс»
Путь к плей-офф: В Кубок Стэнли ньюйоркцы вошли в качестве одного из главных претендентов на золото, завершив регулярный чемпионат с лучшим показателем по набору очков.
Свой Президентский трофей «Рейнджерс» получили благодаря 114 суммарным баллам, которые также позволили обойти «Каролину» — главного преследователя на Востоке.
Последние матчи: В 1/8 финала команда Питера Лавиолетта вышла на «Вашингтон». Так, американский наставник наказал свой бывший клуб, добившись четырех уверенных побед подряд (4:1, 4:3, 3:1, 4:2).
Каждая встреча с «Кэпиталз» была подкреплена уверенной игрой «Рейнджерс» в нападении. В частности, ньюйоркцы забивали от трех и более голов, чего в целом хватало для того, чтобы убить интригу не только конкретного матча, но и всего противостояния.
Не сыграют: Первую игру в рамках 1/4 финала пропустит Блейк Уилер, под вопросом участие Филипа Хитила.
Состояние команды: «Рейнджерс» и «Каролина» — две команды, которые рассматриваются одними из первых в контексте финала, при этом ньюйоркцы впервые в нынешнем плей-офф столкнутся с по-настоящему трудным вызовом на площадке.
«Каролина»
Путь к плей-офф: На фоне перезапуска после не очень удачного старта регулярки клуб из Роли сумел значительно прибавить, благодаря чему на финише чемпионата его ждала гонка за лидерство в конференции.
В 82 матчах «Каролина» набрала 111 очков, с которыми заняла вторую строчку на Востоке, отстав на 3 балла от обладателя Президентского Кубка. При этом разрыв между основными преследователями — «Флоридой» и «Бостоном» — составил 1-2 очка.
Последние матчи: В 1/8 финала команда Рода Бриндамора соперничала с «Айлендерс» — другим жилистым клубом из Нью-Йорка, который моментами смотрелся не хуже более сурового конкурента.
В частности, после двух относительно уверенных побед дома (3:1, 5:3) «Каролине» с большим трудом досталась победа в матче №3 (3:2). Четвертую встречу она и вовсе провалила (2:3 ОТ).
В последнем матче серии «Харрикейнз» и «Айлендерс» отодвинули на второй план осторожность и выдали красочную игру, в которой, несмотря на общую разницу в счете, победа «Каролине» далась крайне сложно (6:3).
Не сыграют: В Нью-Йорке гостям из Роли не поможет Йеспер Фаст, под вопросом участие Бретта Песке.
Состояние команды: Как и команда с Манхэттена, свой первый плей-офф раунд «Каролина» провела уверенно, несмотря на некоторые оговорки.
Статистика для ставок
- Победная серия «Рейнджерс» была увеличена до шести матчей
- В трех встречах из четырех последних на площадке «Мэдисон Сквер Гарден» команда Лавиолетта не пропускала больше двух голов
- В двух очных матчах из трех в текущем сезоне победа досталась «Рейнджерс»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Рейнджерс» оценивается букмекерами в 2.57, ничья — в 4.42, а победа «Каролины» — в 2.51.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.08, на тотал меньше 5.5 — за 1.87.
- 2.14Бостон — Торонто: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.94Чехия — Швеция: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Рейнджерс» и «Каролина» — в целом равные соперники, которые подходят к очной серии без ярко выраженного преимущества в чью-либо пользу.
Тем не менее ньюйоркцы по текущему плей-офф смотрятся более предпочтительно в плане оборонительной игры, и первые встречи проведут на домашней территории, где царит особая атмосфера.
Ставка: «Рейнджерс» победят в матче
Прогноз: Всего в одном матче из пяти последних друг с другом общая результативность преодолевала барьер в 5 заброшенных шайб. С учетом того, что в Кубке уровень ответственности выходит на другую вершину, большого количества результативных действий на первых этапах соперничества не намечается.
Ставка: Тотал меньше 5.5