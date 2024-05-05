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    «Рейнджерс» уверенно войдут в четвертьфинал?

    «Рейнджерс» — «Каролина». Ставка (к. 1.97) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 5 мая 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Йорк Рейнджерс Прогнозы на Каролину Харрикейнз
    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Каролина»
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    «Рейнджерс» на льду «Вашингтона»
    В первом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Каролину». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 5 мая. Начало встречи — в 23:00 (мск). «Рейнджерс» — «Каролина»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Рейнджерс»

    Путь к плей-офф: В Кубок Стэнли ньюйоркцы вошли в качестве одного из главных претендентов на золото, завершив регулярный чемпионат с лучшим показателем по набору очков.

    Свой Президентский трофей «Рейнджерс» получили благодаря 114 суммарным баллам, которые также позволили обойти «Каролину» — главного преследователя на Востоке.

    Последние матчи: В 1/8 финала команда Питера Лавиолетта вышла на «Вашингтон». Так, американский наставник наказал свой бывший клуб, добившись четырех уверенных побед подряд (4:1, 4:3, 3:1, 4:2).

    Каждая встреча с «Кэпиталз» была подкреплена уверенной игрой «Рейнджерс» в нападении. В частности, ньюйоркцы забивали от трех и более голов, чего в целом хватало для того, чтобы убить интригу не только конкретного матча, но и всего противостояния.

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    Не сыграют: Первую игру в рамках 1/4 финала пропустит Блейк Уилер, под вопросом участие Филипа Хитила.

    Состояние команды: «Рейнджерс» и «Каролина» — две команды, которые рассматриваются одними из первых в контексте финала, при этом ньюйоркцы впервые в нынешнем плей-офф столкнутся с по-настоящему трудным вызовом на площадке.

    «Каролина»

    Путь к плей-офф: На фоне перезапуска после не очень удачного старта регулярки клуб из Роли сумел значительно прибавить, благодаря чему на финише чемпионата его ждала гонка за лидерство в конференции.

    В 82 матчах «Каролина» набрала 111 очков, с которыми заняла вторую строчку на Востоке, отстав на 3 балла от обладателя Президентского Кубка. При этом разрыв между основными преследователями — «Флоридой» и «Бостоном» — составил 1-2 очка.

    Последние матчи: В 1/8 финала команда Рода Бриндамора соперничала с «Айлендерс» — другим жилистым клубом из Нью-Йорка, который моментами смотрелся не хуже более сурового конкурента.

    В частности, после двух относительно уверенных побед дома (3:1, 5:3) «Каролине» с большим трудом досталась победа в матче №3 (3:2). Четвертую встречу она и вовсе провалила (2:3 ОТ).

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    • В последнем матче серии «Харрикейнз» и «Айлендерс» отодвинули на второй план осторожность и выдали красочную игру, в которой, несмотря на общую разницу в счете, победа «Каролине» далась крайне сложно (6:3).

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    Не сыграют: В Нью-Йорке гостям из Роли не поможет Йеспер Фаст, под вопросом участие Бретта Песке.

    Состояние команды: Как и команда с Манхэттена, свой первый плей-офф раунд «Каролина» провела уверенно, несмотря на некоторые оговорки.

    Статистика для ставок

    • Победная серия «Рейнджерс» была увеличена до шести матчей

    • В трех встречах из четырех последних на площадке «Мэдисон Сквер Гарден» команда Лавиолетта не пропускала больше двух голов

    • В двух очных матчах из трех в текущем сезоне победа досталась «Рейнджерс»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Рейнджерс» оценивается букмекерами в 2.57, ничья — в 4.42, а победа «Каролины» — в 2.51.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.08, на тотал меньше 5.5 — за 1.87.

    Прогноз: «Рейнджерс» и «Каролина» — в целом равные соперники, которые подходят к очной серии без ярко выраженного преимущества в чью-либо пользу.

    Тем не менее ньюйоркцы по текущему плей-офф смотрятся более предпочтительно в плане оборонительной игры, и первые встречи проведут на домашней территории, где царит особая атмосфера.

    Ставка: «Рейнджерс» победят в матче

    Прогноз: Всего в одном матче из пяти последних друг с другом общая результативность преодолевала барьер в 5 заброшенных шайб. С учетом того, что в Кубке уровень ответственности выходит на другую вершину, большого количества результативных действий на первых этапах соперничества не намечается.

    Ставка: Тотал меньше 5.5

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    Ставка и прогноз на матч «Рейнджерс» — «Каролина» с коэффициентом 1.97. Дата матча: 05.05.2024. Прогнозы на хоккей. «Рейнджерс» уверенно войдут в четвертьфинал?
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