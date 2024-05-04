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    «Арсенал» в АПЛ разгромил «Борнмут»

    «Арсенал» — «Борнмут»: счет матча 3:0, обзор голов

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    4 мая прошел матч 36-го тура АПЛ. «Арсенал» принимал «Борнмут». Хозяева разгромили соперника со счетом 3:0.

    Деклан Райс
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    Деклан Райс

    На 45-й минуте счет в матче открыл крайний нападающий «Арсенала» Букайо Сака. На 70-й минуте вингер хозяев Леандро Троссард укрепил их преимущество.

    На 97-й минуте опорный полузащитник Деклан Райс довел счет до разгромного.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Борнмут 3:0
    Голы: 1:0 Букайо Сака (пенальти) (45'), 2:0 Леандро Троссард (70'), 3:0 Деклан Райс (90 + 7') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Бен Уайт, Вильям Салиба, Такэхиро Томиясу, Мартин Эдегор, Томас Парти, Деклан Райс, Букайо Сака (Габриэл Жезус, 86'), Кай Хаверц, Леандро Троссард (Габриэл Мартинелли, 81'), Gabriel Gabriel Борнмут: Марк Траверс, Маркос Сенеси (Enes Ünal, 80'), Илья Забарный, Адам Смит (Максимилиан Ааронс, 89'), Райан Кристи, Льюис Кук, Данго Уаттара, Доминик Соланке, Джастин Клюйверт (Ромен Февр, 89'), Энтойн Семеньо, Alex Scott (Филип Биллинг, 72') Предупреждения: Alex Scott (21'), Томас Парти (59'), Кай Хаверц (60'), Адам Смит (84'), Райан Кристи (90 + 5')

    После 36 туров чемпионата Англии «Арсенал» набрал 83 очка и лидирует в таблице.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Борнмут» заработал 48 очков и располагается на 10-й строчке.

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