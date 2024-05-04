«Манчестер Сити»
Турнирное положение: «Манчестер Сити» занимает второе место в таблице АПЛ, набрав 79 очков в 34 матчах.
Отставание от «Арсенала» составляет одно очко, при этом у «горожан» еще есть игра в запасе.
Манчестер Сити — Вулверхэмптон: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшее воскресенье «Манчестер Сити» одержал гостевую победу над «Ноттингем Форест» (2:0).
За несколько дней до этого действующий чемпион разгромил на выезде «Брайтон» (4:0).
Еще одним важным событием стала победа над «Челси» (1:0), благодаря которой «Сити» вышел в финал Кубка Англии.
Не сыграют: в предстоящем матче смогут сыграть все основные игроки «Ман Сити».
Состояние команды: как и в предыдущих сезонах, «Манчестер Сити» очень мощно проводит заключительный отрезок дистанции в АПЛ. Беспроигрышная серия команды Хосепа Гвардиолы в чемпионате составляет уже 19 матчей.
Ну и после вылета «Ман Сити» из Лиги чемпионов, кажется, сейчас уже ни у кого нет сомнений, кто станет обладателем титула.
В ситуации, когда «Ман Сити» проводит один матч в неделю, практически ни у кого нет шансов остановить эту машину. Ну разве что «Реал» на это способен, но он играет в другом чемпионате...
«Вулверхэмптон»
Турнирное положение: «Вулверхэмптон» тем временем находится на 11-й строчке, имея в своем активе 46 очков после 35 матчей.
Последние матчи: в прошлую субботу «Вулверхэмптон» выиграл на своем поле у «Лутон Таун» и прервал безвыигрышную серию.
Перед этим «волки» потерпели домашние поражения от «Арсенала» и «Борнмута».
Не сыграют: Педру Нету, Крейг Доусон, Ноа Лемина и Сантьяго Буэно. Кроме того, матч может пропустить Райан Аит-Нури.
Состояние команды: несмотря на недавнюю победу над «Лутоном», очевидно, что команда Гари О`Нила сбавила обороты.
«Вулверхэмптон» расслабился почти сразу после того, как стало ясно, что ему уже точно не грозит вылет из АПЛ. Эта история повторяется из года в год.
Кто-кто, а «Вулверхэмптон» точно не поможет конкурентам монстров из «Манчестер Сити».
Статистика для ставок
- «Манчестер Сити» выиграл пять предыдущих матчей в АПЛ с общим счетом 19:4
- «Вулверхэмптон» потерпел пять поражений и одержал лишь одну победу в восьми последних матчах АПЛ
- «Манчестер Сити» выиграл четыре из пяти предыдущих матчей против «Вулверхэмптона»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.10, ничью букмекеры предлагают за 10.50, а победу «Вулверхэмптона» — за 24.00.
Прогноз: увы, интрига в данном случае отсутствует. Единственный вопрос заключается в том, как много пропустит «Вулверхэмптон» на «Этихаде». Скорее всего, хозяева не станут скромничать.
- 2.05Хетафе — Атлетик: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.02Хоффенхайм — Лейпциг: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.40Жирона — Барселона: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
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Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-3,0) за 2.31.
Прогноз: ну и вполне вероятно, что «Ман Сити» превратит второй тайм в формальность. Начало матча станет для гостей настоящим испытанием.
Ставка: тотал первого тайма больше 2,5 за 2.54.