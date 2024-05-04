«Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Вулверхэмптона» в рамках 36-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 мая, начало — в 19:30 мск. «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Манчестер Сити» занимает второе место в таблице АПЛ, набрав 79 очков в 34 матчах.

Отставание от «Арсенала» составляет одно очко, при этом у «горожан» еще есть игра в запасе.

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Последние матчи: в минувшее воскресенье «Манчестер Сити» одержал гостевую победу над «Ноттингем Форест» (2:0).

За несколько дней до этого действующий чемпион разгромил на выезде «Брайтон» (4:0).

Еще одним важным событием стала победа над «Челси» (1:0), благодаря которой «Сити» вышел в финал Кубка Англии.

Не сыграют: в предстоящем матче смогут сыграть все основные игроки «Ман Сити».

Состояние команды: как и в предыдущих сезонах, «Манчестер Сити» очень мощно проводит заключительный отрезок дистанции в АПЛ. Беспроигрышная серия команды Хосепа Гвардиолы в чемпионате составляет уже 19 матчей.

Все прогнозы на АПЛ

Ну и после вылета «Ман Сити» из Лиги чемпионов, кажется, сейчас уже ни у кого нет сомнений, кто станет обладателем титула.

В ситуации, когда «Ман Сити» проводит один матч в неделю, практически ни у кого нет шансов остановить эту машину. Ну разве что «Реал» на это способен, но он играет в другом чемпионате...

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Вулверхэмптон» тем временем находится на 11-й строчке, имея в своем активе 46 очков после 35 матчей.

Последние матчи: в прошлую субботу «Вулверхэмптон» выиграл на своем поле у «Лутон Таун» и прервал безвыигрышную серию.

Перед этим «волки» потерпели домашние поражения от «Арсенала» и «Борнмута».

Не сыграют: Педру Нету, Крейг Доусон, Ноа Лемина и Сантьяго Буэно. Кроме того, матч может пропустить Райан Аит-Нури.

Состояние команды: несмотря на недавнюю победу над «Лутоном», очевидно, что команда Гари О`Нила сбавила обороты.

«Вулверхэмптон» расслабился почти сразу после того, как стало ясно, что ему уже точно не грозит вылет из АПЛ. Эта история повторяется из года в год.

Кто-кто, а «Вулверхэмптон» точно не поможет конкурентам монстров из «Манчестер Сити».

Статистика для ставок

«Манчестер Сити» выиграл пять предыдущих матчей в АПЛ с общим счетом 19:4

«Вулверхэмптон» потерпел пять поражений и одержал лишь одну победу в восьми последних матчах АПЛ

«Манчестер Сити» выиграл четыре из пяти предыдущих матчей против «Вулверхэмптона»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.10, ничью букмекеры предлагают за 10.50, а победу «Вулверхэмптона» — за 24.00.

Прогноз: увы, интрига в данном случае отсутствует. Единственный вопрос заключается в том, как много пропустит «Вулверхэмптон» на «Этихаде». Скорее всего, хозяева не станут скромничать.

Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-3,0) за 2.31.

Прогноз: ну и вполне вероятно, что «Ман Сити» превратит второй тайм в формальность. Начало матча станет для гостей настоящим испытанием.

Ставка: тотал первого тайма больше 2,5 за 2.54.