Мадридский «Реал» на своем поле сыграет с «Кадисом» в матче 34-го тура Ла Лиги. Приглашаем вас следить за ходом встречи вместе с нашим онлайном. Начало — в 17:15 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Реал»

Мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 84 очка в 33-х матчах. Для победы в чемпионате «сливочным» достаточно набрать 4 очка в оставшихся 5-ти турах. На данный момент на счету «Реала» 26 побед, 6 ничьих и одно поражение с разницей забитых и пропущенных мячей 71:22.

В начале этой недели мадридцы ушли от поражения в первом матче полуфинала Лиги Чемпионов с «Баварией» в гостях (2:2). При счете 2:1 в пользу мюнхенцев «сливочные» смогли увезти ничью благодаря пенальти, который реализовал Винисиус на 83-й минуте.

Беспроигрышная серия «Реала» во всех турнирах достигла 19-ти матчей. За этот период мадридцы одержали 13 побед и 6 раз сыграли вничью. В крайнем туре Ла Лиги «Реал» минимально обыграл на выезде «Реал Сосьедад» (1:0) благодаря голу Гюлера.

«Кадис»

«Кадис» продолжает отчаянную борьбу за выживание. На данный момент команда из одноименного города находится в зоне вылета (18 место), а до спасительной 17-й позиции целых 5 очков.

В 33-х матчах «желтая подлодка» одержала 4 победы, 14 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений (26 очков). Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 23:46.

«Кадис» набрал одно очко в трех последних матчах, сыграв вничью в крайнем туре с «Мальоркой» (1:1). До этого подопечные Маурисио Пельегрино проиграли «Жироне» (1:4) и «Барселоне» (0:1).

Личные встречи

В матче первого круга «Реал» забил три безответных мяча в ворота соперника — 3:0. Всего в 10-ти последних встречах на счету мадридцев 7 побед, «Кадис» оказался сильнее в одном случае и дважды была зафиксирована ничья.

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