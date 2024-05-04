В субботу, 4 мая, в 34-м туре испанской Примеры «Мальорка» на своем поле сыграет против «Атлетико». Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. «Мальорка» — «Атлетико»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Мальорка»

Турнирное положение: «киноварные» изо всех сил пытаются сохранить свое место в элите.

В настоящий момент «красно-черные» имеют в своем активе 32 очка и занимают 16-е место в турнирной таблице. «Островитяне» на 6 баллов опережает зону вылета.

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Команда из города Пальма-де-Мальорка смогла забить 27 мячей, а пропустила 39.

Последние матчи: в прошлом матче «Мальорка» сыграла вничью с «Кадисом» (1:1), а до этого проиграла «Севилье» (1:2) и «Реалу» (0:1).

До этого же подопечные Хавьера Агирре поделили очки с «Валенсией» (0:0) и переиграли «Гранаду» (1:0).

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Перед этим также было поражение от «Барселоны» (0:1) и победа над «Жироной» (1:0).

Не сыграют: дисквалифицирован на эту игру Омар Маскарель.

Состояние команды: «Мальорка» пробилась в финал Кубка Испании, но там уступила «Атлетику» в серии пенальти.

Теперь же коллектив намерен сделать все для того, чтобы остаться в элите. Это главная задача команда на оставшиеся туры.

«Атлетико»

Турнирное положение: мадридцы продолжают борьбу за зону Лиги чемпионов.

В настоящий момент команда из Мадрида располагается на четвертом месте в турнирной таблице и имеет в своем активе 64 очка.

Мадридский коллектив смог забить 62 мяча в ворота соперника, а в свои пропустил 39 раз.

Последние матчи: в прошлых турах «матрасники» переиграли «Атлетик» (3:1), но уступили «Алавесу» (0:2).

До этого же «Атлетико» одолел «Жирону» (3:1) и «Вильярреал» (2:1), но проиграл «Барселоне» (0:3).

Также между этими играми подопечные Диего Симеоне вылетели из Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух встреч «Боруссии» (1:2, 4:2).

Не сыграют: не смогут выйти на поле травмированные Витоло, Габриэль Паулиста, Мемфис Депай и Тома Лемар, а также дисквалифицированный Антуан Гризманн.

Состояние команды: главной задачей команды остается попадание в зону Лиги чемпионов, на что она и настроена.

В любом случае этот сезон нельзя назвать удачным для «Атлетико», поскольку команда не смогла побороться за первое место, за Кубок страны и за Лигу чемпионов.

Статистика для ставок

«Мальорка» не может выиграть 5 матчей во всех турнирах

«Атлетико» на выезде выиграл только 1 матч из последних 9

«Мальорка» выиграла 2 последние очные игры у «Атлетико»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.20, а победа «Мальорки» — в 3.90.

ТБ 2,5 оценивается в 2.35, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.60.

Прогноз: обеим командам нужна победа, но «Атлетико» сильнее соперника и по игре, и по составу, поэтому он должен добывать три очка.

Ставка: победа «Атлетико» за 2.08.

Прогноз: команды в последнее время играют не очень результативно, поэтому вряд ли и в этой игре будет забито много мячей.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.60.