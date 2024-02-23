Один из ключевых игроков «Манчестер Юнайтед» получил травму

Нападающийпропустит 2-3 недели из-за травмы. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Стало известно, что Хейлунн пропустит ближайший матч «Манчестер Юнайтед» против «Фулхэма» в рамках английской Премьер-лиги 24-го февраля, прогноз на который можно посмотреть по этой ссылке.

Напомним, что Хейлунн перешел в стан «манкунианцев» из «Аталанты» летом прошлого года за 73.9 млн. евро. В нынешнем сезоне форвард провел 30 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 2 голевые передачи.

«Красные дьяволы» занимают 6-е место в таблице АПЛ с 44 очками в активе после 25-и туров.