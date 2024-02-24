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    «Манчестер Юнайтед» вновь забьет много голов?

    «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, английская Премьер-лига, 24 февраля 2024 года

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    «Манчестер Юнайтед»
    24 февраля в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» в родных стенах сыграет против «Фулхэма». Начало игры — в 18:00 по мск. «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 24 Февраля 2024 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 18:00 Фулхэм Фулхэм
  • Лондон
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    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: Команда планирует ворваться в зону еврокубков под конец нынешнего сезона. «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 44 очками в активе после 25-и туров.

    У команды более менее сбалансированы все линии. «Манкунианцы» забили 35 голов за 25 встреч при 34-х пропущенных.

    Последние матчи: В последних 2-х турах «Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» и «Лутон» с одинаковыми счетам 2:1. За этот период нападающий «манкунианцев» Расмус Хейлунн забил 3 гола.

    У «Манчестер Юнайтед» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период «манкунианцы» забили 15 голов при 7-и пропущенных.

    Все прогнозы на АПЛ

    Не сыграют: Арон Ван-Биссака, Тирелл Маласия, Антони Марсьяль, Лаутаро Мартинес, Мейсон Маунт и Люк Шоу (у всех травмы).

    Состояние команды: «Манчестер Юнайтед» очень хорош в последнее время. Команда стала много забивать и надежно действовать в обороне. Таким темпом отставание в 3 очка от зоны еврокубков сократится очень быстро.

    «Красные дьяволы» уже обыгрывали «Фулхэм» в нынешнем сезоне. В рамках 11-го тура АПЛ команда обыграла соперника со счетом 1:0, забив единственный гол на 90+1-й минуте.

    «Фулхэм»

    Турнирное положение: Команда является середняком в АПЛ, занимая 12-е место в таблице с 29-ю очками в активе. «Фулхэм» показывает не очень хорошие результаты в сезоне, но практически обезопасила себя от зоны вылета.

    Команда забила только на 1 гол меньше, чем «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне, пропустив при этом 41 мяч.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре «Фулхэм» уступил «Астон Вилле» (1:2), а матчем ранее обыграл «Борнмут» (3:1). Интересно, что в домашнем матче со «львами» команда не смогла ничего противопоставить сопернику.

    За последние 5 матчей во всех турнирах «Фулхэм» выиграл лишь 1 раз, а также по 2 раза проиграл и сыграл вничью. За этот период команда пропустила 7 голов при 6-и забитых.

    Не сыграет: Рауль Хименес (травма бедра).

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    Состояние команды: Да, «Фулхэм» может выдать интересный матч и победить, но с топами у команды проблемы. «Дачники» раз за разом уступают статусным соперникам.

    Последний раз «Фулхэм» выигрывал у «Манчестер Юнайтед» еще в далеком 2009-м году. С тех пор «дачникам» так и не удалось одолеть соперника, изредка забирая 1 балл за ничейный результат.

    Статистика для ставок

    • В 3-х из 5-и последних матчей «Манчестер Юнайтед» забивал «Фулхэму» минимум 2 гола

    • «Манчестер Юнайтед» побеждает уже 5 матчей подряд

    • В последних 3-х матчах «Фулхэм» пробивал тотал 2.5 больше

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.60, а победа «Ноттингем Форест» — в 5.60.

    ТБ 2.5 оценивается в 1.57, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 2.40.

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Фулхэм

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  • 1.554.605.60Бонус$9500
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    Прогноз: «Манчестер Юнайтед» результативен в последнее время. Можно предположить, что хозяева забьют минимум 2 гола.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Манчестер Юнайтед» 2 больше за 1.95.

    Прогноз: Команды могут забить много голов. Можно предположить, что вся жара нас ждет именно во 2-м тайме.

    Ставка: Тотал 1.5 больше во 2-м тайме за 1.75.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 24.02.2024. Прогнозы на футбол. «Манчестер Юнайтед» вновь забьет много голов?
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