24 февраля в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» в родных стенах сыграет против «Фулхэма». Начало игры — в 18:00 по мск. «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: Команда планирует ворваться в зону еврокубков под конец нынешнего сезона. «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 44 очками в активе после 25-и туров.

У команды более менее сбалансированы все линии. «Манкунианцы» забили 35 голов за 25 встреч при 34-х пропущенных.

Последние матчи: В последних 2-х турах «Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» и «Лутон» с одинаковыми счетам 2:1. За этот период нападающий «манкунианцев» Расмус Хейлунн забил 3 гола.

У «Манчестер Юнайтед» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период «манкунианцы» забили 15 голов при 7-и пропущенных.

Все прогнозы на АПЛ

Не сыграют: Арон Ван-Биссака, Тирелл Маласия, Антони Марсьяль, Лаутаро Мартинес, Мейсон Маунт и Люк Шоу (у всех травмы).

Состояние команды: «Манчестер Юнайтед» очень хорош в последнее время. Команда стала много забивать и надежно действовать в обороне. Таким темпом отставание в 3 очка от зоны еврокубков сократится очень быстро.

«Красные дьяволы» уже обыгрывали «Фулхэм» в нынешнем сезоне. В рамках 11-го тура АПЛ команда обыграла соперника со счетом 1:0, забив единственный гол на 90+1-й минуте.

«Фулхэм»

Турнирное положение: Команда является середняком в АПЛ, занимая 12-е место в таблице с 29-ю очками в активе. «Фулхэм» показывает не очень хорошие результаты в сезоне, но практически обезопасила себя от зоны вылета.

Команда забила только на 1 гол меньше, чем «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне, пропустив при этом 41 мяч.

Последние матчи: В прошедшем туре «Фулхэм» уступил «Астон Вилле» (1:2), а матчем ранее обыграл «Борнмут» (3:1). Интересно, что в домашнем матче со «львами» команда не смогла ничего противопоставить сопернику.

За последние 5 матчей во всех турнирах «Фулхэм» выиграл лишь 1 раз, а также по 2 раза проиграл и сыграл вничью. За этот период команда пропустила 7 голов при 6-и забитых.

Не сыграет: Рауль Хименес (травма бедра).

Состояние команды: Да, «Фулхэм» может выдать интересный матч и победить, но с топами у команды проблемы. «Дачники» раз за разом уступают статусным соперникам.

Последний раз «Фулхэм» выигрывал у «Манчестер Юнайтед» еще в далеком 2009-м году. С тех пор «дачникам» так и не удалось одолеть соперника, изредка забирая 1 балл за ничейный результат.

Статистика для ставок

В 3-х из 5-и последних матчей «Манчестер Юнайтед» забивал «Фулхэму» минимум 2 гола

«Манчестер Юнайтед» побеждает уже 5 матчей подряд

В последних 3-х матчах «Фулхэм» пробивал тотал 2.5 больше

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.60, а победа «Ноттингем Форест» — в 5.60.

ТБ 2.5 оценивается в 1.57, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 2.40.

Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Фулхэм 1X2Новым игрокам 1.554.605.60Бонус$9500

Прогноз: «Манчестер Юнайтед» результативен в последнее время. Можно предположить, что хозяева забьют минимум 2 гола.

Ставка: Индивидуальный тотал «Манчестер Юнайтед» 2 больше за 1.95.

Прогноз: Команды могут забить много голов. Можно предположить, что вся жара нас ждет именно во 2-м тайме.

Ставка: Тотал 1.5 больше во 2-м тайме за 1.75.