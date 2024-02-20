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    АПЛ. «Арсенал» пытается угнаться за «Ливерпулем»

    Итоги 25-го тура чемпионата Англии по футболу

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    Чемпионская гонка в английской Премьер-лиге накалена до предела. «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице, за мерсисайдцами пытаются угнаться «Арсенал» и «Манчестер Сити».

    Изменения в турнирной таблице

    «Арсенал» обошёл в турнирной таблице «Манчестер Сити» и расположился на 2 месте. Поменялись местами «Астон Вилла» и «Тоттенхэм», которые занимают 4 и 5 строчки соответственно.

    Улучшил положения «Брайтон», который поднялся на 7 место, на одну ступеньки вниз опустился «Ньюкасл» (8 место).

    Календарь и таблица АПЛ

    По итогам матчей 25 тура АПЛ зону вылета покинул «Эвертон», расположившись на 17-м месте, на одну строчку скатился «Лутон» (18 место).

    Новая победа «Ливерпуля»

    Любая осечка «Ливерпуля» может стоит клубу первого места в английской Премьер-лиге. Мерсисайдцы в тяжелой борьбе с «Арсеналом» и «Ман Сити» уверенно удерживает лидерство в АПЛ.

    «Брентфорд» — «Ливерпуль»
    globallookpress.com

    В рамках минувшего 25-го тура английского первенства «Ливерпуль» в гостях выиграл у «Брентфорда» (4:1) и набрал 57 очков.

    В составе победителей отличились Даврин Нуньес, Алексис Макаллистер, Мохаммед Салах и Коди Гакпо.

    Участники чемпионской гонки

    На 2 месте АПЛ расположился «Арсенал», который разгромил «Бёрнли» (5:0). В рамках минувшего игрового дня в составе «пушкарей» дублем отметился Букайо Сака. Ещё по голу забили Мартин Эдегор, Леандро Троссард и Кай Хаверц.

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    • Таким образом «Арсенал» набрал 55 пунктов, а на 3 месте расположился «Манчестер Сити», у которого в активе 53 баллов. «Горожане» обменялись голами с «Челси» (1:1) в центральном матче 25-го тура.

    Еврокубковая зона

    В лигочемпионскую четверку также входит «Астон Вилла», которая расположилась на 4-м месте в АПЛ с активом в 49 очков. В последней игре английского чемпионата «Астон Вилла» на выезде переиграла «Фулхэм» (2:1).

    «Тоттенхэм» — «Брентфорд»
    globallookpress.com

    5 место занял «Тоттенхэм», который проиграл в минувшем туре «Вулверхэмптону» (1:2). Гол престижа в составе «шпор» забил Деян Кулусевски. По итогам 25 туров «Тоттенхэм» набрал 47 очков.

    Тур № 26

    Матчи следующего тура чемпионата Англии пройдёт с 21 по 26 февраля.

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    Программу игрового дня откроет матч с участием «Ливерпуля», команда примет «Лутон»: игра состоится в среду 21 февраля.

    Все прогнозы на АПЛ

    В субботу, 24 февраля вторая команда чемпионата «Арсенал» примет «Ньюкасл», а «Ман Сити» отправится в гости к «Борнмуту».

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