Артур: «Зенит» обязан выигрывать у «Сантоса»

Матч между «Зенитом» и «Сантосом» пройдет 13 февраля.
«Для меня и других бразильцев "Зенита" матч против бразильской команды, конечно, особенный.
С другой стороны, это очередной матч, в котором "Зенит" обязан выигрывать», — приводит слова Артура «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак был против приобретения Артура. «Зенит» купил бразильца у «Палмейрас» за 15 миллионов евро. Еще три миллиона клуб из Сан-Паулу может получить в качестве бонусов.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.