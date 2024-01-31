ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нассурдин ИмавовДолидзе встретится с Имавовым, Добер подерется с Мойкано. Анонс карда UFC Vegas 85
    Все новости спорта

    Артур: «Зенит» обязан выигрывать у «Сантоса»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России Латинская Америка Товарищеские матчи
    Атакующий полузащитник «Зенита» Артур высказался о предстоящем матче против «Сантоса» на выставочном турнире Кубок Равноправия.

    Артур
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артур

    Матч между «Зенитом» и «Сантосом» пройдет 13 февраля.

    «Для меня и других бразильцев "Зенита" матч против бразильской команды, конечно, особенный.

    С другой стороны, это очередной матч, в котором "Зенит" обязан выигрывать», — приводит слова Артура «Матч ТВ».

  • Суррогат еврокубков. «Спартак» поборется за трофей в ОАЭ, «Зенит» — в Катаре
  • Рассказываем о коммерческих турнирах, в которых сыграют клубы РПЛ в феврале
  • Вчера

    • Ранее сообщалось, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак был против приобретения Артура. «Зенит» купил бразильца у «Палмейрас» за 15 миллионов евро. Еще три миллиона клуб из Сан-Паулу может получить в качестве бонусов.

    «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» вновь не справится с «Челси»?
  • «Ливерпуль» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.43
    •
  • «Авангард» вновь присоединится к компании победителей
  • «Барыс» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.59
    •
  • Команда Гвардиолы одержит разгромную победу
  • «Манчестер Сити» — «Бернли». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.62
  • Экспресс дня 31 января
  • Сегодня в 23:15
    •  2.43
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.59
  • Прогноз на матч Барыс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Атлетико — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Интер Майами
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры