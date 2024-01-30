Семак недоволен Артуром. Бразильца купили без одобрения тренера

Главный тренер «Зенита»считает, что клуб допустил ошибку в ситуации с подписанием атакующего полузащитника

По информации журналиста Ивана Карпова, «Зенит» купил бразильского вингера без одобрения тренера.

Источник утверждает, что Семак недоволен Артуром и считает, что ему не нужен этот игрок.

Кроме того, тренерский штаб «Зенита» шокирован состоянием Ду Кейроса. Бразилец может покинуть команду этой зимой.

Напомним, «Зенит» купил Артура у «Палмейрас» за 15 миллионов евро. Еще три миллиона бразильский клуб может получить в качестве бонусов.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.