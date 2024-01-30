ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джон ДжонсСамые ожидаемые бои UFC в 2024 году
  • 14:42
    • Ракитич покинул «Севилью»
  • 12:25
    • ISU лишил российских фигуристов золотых медалей на ОИ-2022
  • 16:07
    • Холанн сыграет за «Ман Сити» в матче с «Бернли»
  • 15:47
    • Нападающий «Ювентуса» провалил медосмотр для перехода в «Атлетико»
    Все новости спорта

    Семак недоволен Артуром. Бразильца купили без одобрения тренера

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что клуб допустил ошибку в ситуации с подписанием атакующего полузащитника Артура.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    По информации журналиста Ивана Карпова, «Зенит» купил бразильского вингера без одобрения тренера.

    Источник утверждает, что Семак недоволен Артуром и считает, что ему не нужен этот игрок.

  • Стало известно, кто в «Зените» настаивает на подписании бразильских игроков
  • Читайте по теме

    • Кроме того, тренерский штаб «Зенита» шокирован состоянием Ду Кейроса. Бразилец может покинуть команду этой зимой.

    Напомним, «Зенит» купил Артура у «Палмейрас» за 15 миллионов евро. Еще три миллиона бразильский клуб может получить в качестве бонусов.

  • Король Артур. «Зенит» нашел замену Малкому?
  • Рассказываем о бразильском новичке, который должен усилить атаку чемпионов России
  • 10/01/2024

    • «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» уверенно заберет три очка
  • «Ноттингем Форест» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Смогут ли «Астон Вилла» и «Ньюкасл» определить сильнейшего?
  • «Астон Вилла» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • Пройдет ли Узбекистан Таиланд?
  • Узбекистан — Таиланд. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.44
  • Экспресс дня 29 января
  • 29/01/2024 в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Южная Корея
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.22
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Атлетико — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Барселона —Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры