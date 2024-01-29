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    Стало известно, кто в «Зените» настаивает на подписании бразильских игроков

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    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев является главным инициатором подписания бразильских футболистов.

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    Медведев выиграл внутреннюю конкуренцию в клубе у Андрея Аршавина и окончательно переориентировал сине-бело-голубых на бразильский вектор развития, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Появление в команде большого количества футболистов с этого рынка — во многом заслуга председателя правления.

    Также отмечается, что поездка молодежной сборной России на турнир в Бразилию не состоялась бы без Медведева и его связей.

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    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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