Стало известно, кто в «Зените» настаивает на подписании бразильских игроков

Председатель правления «Зенита»является главным инициатором подписания бразильских футболистов.

Медведев выиграл внутреннюю конкуренцию в клубе у Андрея Аршавина и окончательно переориентировал сине-бело-голубых на бразильский вектор развития, сообщает «Спорт-Экспресс».

Появление в команде большого количества футболистов с этого рынка — во многом заслуга председателя правления.

Также отмечается, что поездка молодежной сборной России на турнир в Бразилию не состоялась бы без Медведева и его связей.

Напомним, в начале января «Зенит» объявил о переходе трех бразильцев — нападающего Педро, вингера Артура и центрального защитника Нино. Еще одним новичком санкт-петербургской команды стал Ильзат Ахметов.

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.