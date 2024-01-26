Гендиректор «Факела»: Если команда вылетит в Первую лигу, нужно ставить задачу выхода в РПЛ

Генеральный директорзаявил, что стабильность в финансах клуба не даст команде полностью развалиться.

«Стратегия и менеджмент клуба ведут такую политику, чтобы у "Факела" была стабильность и финансовая подушка безопасности. Как хороший экономист, мы обязаны рассматривать ситуацию с самым негативным исходом — даже вылета клуба в Первую лигу.

Поэтому, если и случится плохое, то клуб должен ставить задачу выхода в РПЛ. Для этого и нужна стабильность: в финансах и инфраструктуре», — цитирует Асхабадзе Sport24.

После 18-и туров «Факел» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 21-м очком в активе. Ранее Асхабадзе высказался о финансовых возможностях воронежского клуба.