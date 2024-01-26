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    Асхабадзе: «Факел» — один из самых удачных примеров государственно-частного партнерства

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    Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высказался о финансовых возможностях воронежского клуба.

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    Асхабадзе подтвердил, что бюджет «Факела» на сезон 2023/24 составляет 747 миллионов рублей. Около 300 из них — финансирование от области, а остальное клуб зарабатывает сам.

    «Конкретные цифры называть не буду, потому что в них часто что-то меняется. Но в целом мы так живем уже не первый год. Область дает нам поддержу в виде определенной суммы, и эти деньги мы в большей степени тратим на детско-юношеский футбол.

    Нужно признать: без государства весь спорт может зачахнуть, но "Факел" — один из самых удачных примеров государственно-частного партнерства. Очевидно, что без поддержки области мы не проживем, но мы не просим завышенных сумм — на протяжении нескольких лет мы получаем от области практически одну и ту же сумму: что в ФНЛ, что в РПЛ.

    Как "Факел" зарабатывает? Есть ряд партнеров, которые сотрудничают с нами многие годы. Но есть и новички — как "Эконива". Другая статья доходов — коммерческие активности, билетная программа. Но основные доходы — это то, что мы получаем от РПЛ за телеправа и сопутствующие с ними рекламные активности.

    Еще с ФНЛ мы внедрили четкий KPI для сотрудников, который они должны выполнять. И в этом году сделали определенный скачок. Возможно, в плане сумм это выглядит не так масштабно в сравнении с топ-клубами, но мы нарабатываем базу для увеличения коммерческой базы: работаем с партнерами, привлекаем новых спонсоров. Радует, что уже второй сезон коммерция по доходам превышает областные выплаты, и мы не хотим останавливаться на этом.

    Сейчас клуб чистый и прозрачный, у нас нет задолженностей. "Факел" живет по своим возможностям, не завышая планку, чтобы потом никто не говорил, что клуб надулся как мыльный пузырь и вот-вот лопнет. Мы — скромные ребята, раздувать штат и подписывать негарантируемые контракты — не наша история. Зато четвертый сезон подряд идем без долгов во всех направлениях. В первом из них клуб вышел в "ноль". Остальные заканчивали с "плюсом". Собираемся и дальше придерживаться четкой и понятной стратегии в формировании бюджета», — приводит слова Асхабадзе Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Факел» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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