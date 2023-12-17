Ташуев: «Факел» с 11 россиянами в составе не проигрывает клубам-миллионерам

Главный тренер «Факела»высказался о потенциале воронежской команды.

Ранее Ташуев заявил, что что на весеннюю часть чемпионата «Факел» должен ставить максимально высокую цель.

«Я прежде всего имел в виду, что надо менять психологию футболистов. Они не должны думать о том, как бы нам не вылететь, а ставить себе более серьезные, амбициозные цели. Тогда уже ты работаешь через не могу и, если и рассчитываешь, допустим, на пятое место, становишься седьмым. Когда работал в "Ахмате", говорили с ребятами о том, что можно попытаться залезть в тройку. В итоге стали пятыми.

Хочется, чтобы мои футболисты никого не боялись, играли с позиции силы, гнули свою линию. Меня, кстати, удивляет, почему никто не пишет об одной особенности этого "Факела".

Никто не говорит о том, что в стартовом составе "Факела" выходят 11 россиян! Никто этого не заметил почему-то. А, например, за "Динамо" в последней встрече с первых минут играли пять легионеров. И ничего — ничья. За ЦСКА — семь. Мы армейцам тоже не проиграли. То есть можно своими ребятами, россиянами бороться против клубов-миллионеров, набирать очки.

Будем много работать и стремиться забраться как можно выше. Основной задачи с нас никто не снимал — остаться в премьер-лиге. Пока мы всего в четырех очках от зоны стыков. Вся борьба еще впереди», — приводит слова Ташуева «Спорт-Экспресс».

«Факел» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.