Ташуев: Мы планируем усиление во время зимнего трансферного окна

Главный тренер воронежскогорассказал, как ему удалось раскрыть потенциал команды.

«Как удалось преобразить "Факел"? Секрет прост: много работали. Ребята молодцы! И это работа руководства, которое достаточно профессиональное, футбольное. Конечно же, болельщики внесли свою роль, для "Факела" — это подспорье.

На весеннюю часть чемпионата нужно ставить максимально высокую цель, которую не буду сейчас озвучивать, но сначала нужно поменять ментальность футболистам. Все зависит от нее, потому что человеческие ресурсы непредсказуемые. Нужно играть и никого не бояться. Играть от себя, а не от соперника.

Не люблю выражение: идти от матча к матчу. Нужно ставить глобальную фундаментальную цель и идти с потом и кровью. С низким бюджетом клуба сложно назвать конкретную цель. Будем думать по ходу чемпионата.

Как и все 16 команд РПЛ, мы планируем укрепление в зимнее ТО. На данный момент не обсуждали с руководством трансферы на выход. У нас есть еще время. Все это внутренняя кухня», — цитирует Ташуева Sport24.