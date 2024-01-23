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    Тухель о поражении «Баварии»: Мы прекрасно осознаём наше положение дел, играем хуже ожидаемого

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Бавария Вердер
    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о неожиданном поражении своей команды в матче 18-го тура Бундеслиги с «Вердером» (0:1).

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Это не тот случай, когда можно быстро щёлкнуть выключателем, и всё наладится. Мы прекрасно осознаём наше положение дел. Наша работа и моя ответственность — влиять на происходящее положительным образом, но мы не оправдываем собственных ожиданий в матчах.

    Мы будем продолжать требовать с себя, пока всё не получится. Мы играем хуже наших ожиданий», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

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    • После этого матча «Бавария» занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 41-м баллом в активе. В следующем матче мюнхенцы сыграют против 24-го января против «Униона». Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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