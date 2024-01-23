Тухель о поражении «Баварии»: Мы прекрасно осознаём наше положение дел, играем хуже ожидаемого

Главный тренервысказался о неожиданном поражении своей команды в матче 18-го тура Бундеслиги с «Вердером» (0:1).

«Это не тот случай, когда можно быстро щёлкнуть выключателем, и всё наладится. Мы прекрасно осознаём наше положение дел. Наша работа и моя ответственность — влиять на происходящее положительным образом, но мы не оправдываем собственных ожиданий в матчах.

Мы будем продолжать требовать с себя, пока всё не получится. Мы играем хуже наших ожиданий», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

После этого матча «Бавария» занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 41-м баллом в активе. В следующем матче мюнхенцы сыграют против 24-го января против «Униона». Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.