«Бавария»
В прошлом туре отставание мюнхенского клуба в Бундеслиге от лидера «Байера» увеличилось еще на три пункта и сейчас составляет уже серьезные 7 очков, отыграть которые будет очень непросто.
Отрыв увеличился после поражения от «Вердера» на своем поле со счетом 0:1. Пропустив в начале второго тайма от своего воспитанника Митчелла Вайзера, «Бавария» не смогла в ответ поразить ворота соперника.
Коэффициенты матча Бавария — Унион
Команда Томаса Тухеля продолжает играть очень неровно на протяжении всего сезона и стала очень зависима от Гарри Кейна, когда его плотно прикрывают или у него не идет игра, сразу начинаются серьезные проблемы.
Календарь и таблица Бундеслиги
Также очень сказывается на состоянии «Баварии» не лучшая игра в этом сезоне системообразующего игрока Джошуа Киммиха, который отвечает за большинство стандартов и задает вектор многим атакам команды.
«Унион» Берлин
Игра прошлого тура с «Майнцем» была перенесена из-за непогоды, поэтому столичный клуб получил лишнюю неделю на подготовку к игре против чемпиона и на лучшее знакомство с тактическими построениями нового главного тренера Ненада Бьелицы.
Придя в команду хорват, немного пробует разные схемы, в том числе и те, что были при прежнем наставнике Урсе Фишере с тремя центральными защитниками. Скорее всего, на ней он и остановится в предстоящем матче.
Из «Униона» зимой ушло уже три футболиста. Это старожил Шеральдо Беккер, который заметно сдал в этом сезоне, Леонардо Бонуччи, не ставший своим в Берлине, и арендованный Датро Фофана.
Пока берлинский клуб располагается на 15-м месте с 14 очками и смог отодвинуться от зоны вылета уже на три балла. Но это конечно не тот результат, на который рассчитывало руководство и болельщики перед началом сезона.
Прогноз и ставка
В предстоящей встрече букмекеры видят явным фаворитом «Баварию» — 1,18, на «Унион» дают 16,5, а на ничью 8,50.
«Бавария» будет разозлена неудачей в последнем туре, но сейчас она не настолько сильна и у нее очень много травмированных, чтобы громить выздоравливающий «Унион».
Мы считаем, что неплохим вариантом для прогноза и ставки будет победа «Униона» с форой плюс 2 за 2,14.
Любители рисковать могут попробовать ставку на то, что «Унион» не проиграет за 5,30. Берлинцы точно не слабее «Вердера», а по составу значительно его превосходят.