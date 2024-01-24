«Бавария» — «Унион» Берлин. Матч пройдет в рамках перенесенного 13-го тура немецкой Бундеслиги 24 января, начало — 22:30 (мск) «Бавария» — «Унион»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бавария»

В прошлом туре отставание мюнхенского клуба в Бундеслиге от лидера «Байера» увеличилось еще на три пункта и сейчас составляет уже серьезные 7 очков, отыграть которые будет очень непросто.

Отрыв увеличился после поражения от «Вердера» на своем поле со счетом 0:1. Пропустив в начале второго тайма от своего воспитанника Митчелла Вайзера, «Бавария» не смогла в ответ поразить ворота соперника.

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Команда Томаса Тухеля продолжает играть очень неровно на протяжении всего сезона и стала очень зависима от Гарри Кейна, когда его плотно прикрывают или у него не идет игра, сразу начинаются серьезные проблемы.

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Также очень сказывается на состоянии «Баварии» не лучшая игра в этом сезоне системообразующего игрока Джошуа Киммиха, который отвечает за большинство стандартов и задает вектор многим атакам команды.

«Унион» Берлин

Игра прошлого тура с «Майнцем» была перенесена из-за непогоды, поэтому столичный клуб получил лишнюю неделю на подготовку к игре против чемпиона и на лучшее знакомство с тактическими построениями нового главного тренера Ненада Бьелицы.

Придя в команду хорват, немного пробует разные схемы, в том числе и те, что были при прежнем наставнике Урсе Фишере с тремя центральными защитниками. Скорее всего, на ней он и остановится в предстоящем матче.

Все прогнозы на Бундеслигу

Из «Униона» зимой ушло уже три футболиста. Это старожил Шеральдо Беккер, который заметно сдал в этом сезоне, Леонардо Бонуччи, не ставший своим в Берлине, и арендованный Датро Фофана.

Пока берлинский клуб располагается на 15-м месте с 14 очками и смог отодвинуться от зоны вылета уже на три балла. Но это конечно не тот результат, на который рассчитывало руководство и болельщики перед началом сезона.

Прогноз и ставка

В предстоящей встрече букмекеры видят явным фаворитом «Баварию» — 1,18, на «Унион» дают 16,5, а на ничью 8,50.

«Бавария» будет разозлена неудачей в последнем туре, но сейчас она не настолько сильна и у нее очень много травмированных, чтобы громить выздоравливающий «Унион».

Мы считаем, что неплохим вариантом для прогноза и ставки будет победа «Униона» с форой плюс 2 за 2,14.

Любители рисковать могут попробовать ставку на то, что «Унион» не проиграет за 5,30. Берлинцы точно не слабее «Вердера», а по составу значительно его превосходят.