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    «Унион» даст бой чемпиону

    «Бавария» — «Унион». Ставка (к. 2.14) и прогноз на чемпионат Германии 24 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Унион»
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    Джошуа Киммих
    «Бавария» — «Унион» Берлин. Матч пройдет в рамках перенесенного 13-го тура немецкой Бундеслиги 24 января, начало — 22:30 (мск) «Бавария» — «Унион»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 24 Января 2024 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 22:30 Унион Унион
  • Берлин
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    «Бавария»

    В прошлом туре отставание мюнхенского клуба в Бундеслиге от лидера «Байера» увеличилось еще на три пункта и сейчас составляет уже серьезные 7 очков, отыграть которые будет очень непросто.

    Отрыв увеличился после поражения от «Вердера» на своем поле со счетом 0:1. Пропустив в начале второго тайма от своего воспитанника Митчелла Вайзера, «Бавария» не смогла в ответ поразить ворота соперника.

    Коэффициенты матча Бавария — Унион

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    Команда Томаса Тухеля продолжает играть очень неровно на протяжении всего сезона и стала очень зависима от Гарри Кейна, когда его плотно прикрывают или у него не идет игра, сразу начинаются серьезные проблемы.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Также очень сказывается на состоянии «Баварии» не лучшая игра в этом сезоне системообразующего игрока Джошуа Киммиха, который отвечает за большинство стандартов и задает вектор многим атакам команды.

    «Унион» Берлин

    Игра прошлого тура с «Майнцем» была перенесена из-за непогоды, поэтому столичный клуб получил лишнюю неделю на подготовку к игре против чемпиона и на лучшее знакомство с тактическими построениями нового главного тренера Ненада Бьелицы.

    Придя в команду хорват, немного пробует разные схемы, в том числе и те, что были при прежнем наставнике Урсе Фишере с тремя центральными защитниками. Скорее всего, на ней он и остановится в предстоящем матче.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Из «Униона» зимой ушло уже три футболиста. Это старожил Шеральдо Беккер, который заметно сдал в этом сезоне, Леонардо Бонуччи, не ставший своим в Берлине, и арендованный Датро Фофана.

    Пока берлинский клуб располагается на 15-м месте с 14 очками и смог отодвинуться от зоны вылета уже на три балла. Но это конечно не тот результат, на который рассчитывало руководство и болельщики перед началом сезона.

    Прогноз и ставка

    В предстоящей встрече букмекеры видят явным фаворитом «Баварию» — 1,18, на «Унион» дают 16,5, а на ничью 8,50.

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    «Бавария» будет разозлена неудачей в последнем туре, но сейчас она не настолько сильна и у нее очень много травмированных, чтобы громить выздоравливающий «Унион».

    Мы считаем, что неплохим вариантом для прогноза и ставки будет победа «Униона» с форой плюс 2 за 2,14.

    Любители рисковать могут попробовать ставку на то, что «Унион» не проиграет за 5,30. Берлинцы точно не слабее «Вердера», а по составу значительно его превосходят.

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