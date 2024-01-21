«Бавария» — «Вердер»: счет матча 0:1 (0:0), обзор гола

В матче 18-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенскаяу себя дома неожиданно проиграла бременскомусо счетом 0:1.

Единственный гол в матче на 59-й минуте забил правый защитник Митчелл Вайзер, который несколько сезонов провел в составе «Баварии».

Футбол. Германия. Бундеслига Бавария — Вердер 0:1 Гол: 0:1 Митчелл-Элия Вайзер (59') Бавария: Мануэль Нойер, Деотшанкюль Юпамекано, Маттейс де Лигт, Йозуа Киммих (Томас Мюллер, 64'), Рафаэл Геррейру (Леон Горецка, 64'), Конрад Лаймер, Альфонсо Дэвис (Матис Тель, 64'), Лерой Зане, Джамал Мусиала, Кингсли Коман (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 84'), Гарри Кейн Вердер: Феликс Агу (Оливье Деман, 89'), Митчелл-Элия Вайзер, Антони Юнг, Марко Фридль, Никлас Штарк, Михаэль Цеттерер, Романо Шмид (Dawid Kownacki, 84'), Йенс Стаге, Сенне Линен, Ник Вольтемаде (Рафаэль Борре, 65'), Justin Njinmah (Кристиан Гросс, 89') Предупреждения: Йозуа Киммих (17'), Романо Шмид (71'), Маттейс де Лигт (74')

«Бавария» идет второй в Бундеслиге с 41 очком.

Календарь и таблица Бундеслиги

«Вердер» поднялся на 12-е место с 20 очками.