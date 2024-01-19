ЦСКА хочет арендовать Кругового из «Зенита-2»

рассматривает вариант с арендойиз сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее на этой неделе ЦСКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с Круговым. Соглашение начнет действовать сразу после завершения текущего сезона.

По данным источника, руководство клуба и тренерский штаб ЦСКА хотят видеть 25-летнего игрока в команде уже весной.

В связи с этим в ближайшее время ЦСКА и «Зенит» проведут переговоры по поводу возможной аренды футболиста.

Если клубы не договорятся, Круговой до конца сезона будет играть за вторую команду санкт-петербургского клуба.

В нынешнем сезоне Круговой провел 12 матчей за «Зенит» в РПЛ и сделал одну голевую передачу.