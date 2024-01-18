Круговой объяснил, почему отказался продлевать контракт с «Зенитом»

Защитник «Зенита»рассказал, почему решил продолжить карьеру в ЦСКА.

Круговой присоединится к «армейцам» сразу после завершения текущего сезона.

«Всем привет. Сегодня, видимо, мой последний день в главной команде "Зенита".

Переговоры с "Зенитом" продолжались 18 месяцев, я продолжал работать и помогать команде. Решение, которое я принял, обдуманное и взвешенное.

Не хочу спекуляций и скажу как есть — дело не в личных условиях контракта. Предложение, которое поступило со стороны "Зенита", устраивало меня полностью. Это лучшие условия и я благодарен клубу за это предложение. Но я выбрал играть футбол.

Хочу выразить слова благодарности руководству клуба и тренерскому штабу за годы совместной работы! Это было феерично!

Мы пообщались с Александром Ивановичем (Медведевым) и Сергеем Богдановичем (Семаком), они оповестили меня, что нужно помочь "Зениту-2". Готов к труду и атаке», — написал Круговой в своем телеграм-канале.