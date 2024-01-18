Источник: Круговой пошел на снижение зарплаты ради перехода в ЦСКА

Защитникотказался подписывать новый контракт сради перехода в. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что «Зенит» предлагал контракт на 5 лет с зарплатой 2 млн. евро в год. Защитник не хочет быть в статусе запасного игрока, ведь в основном составе «сине-бело-голубых» выходят иностранные футболисты.

Круговой согласился на переход в ЦСКА из-за того, что в клубе доверяют российским игрокам. Защитник даже согласился на понижение зарплаты. Напомним, что Круговой перейдет в ЦСКА только летом 2024-го года.

В нынешнем сезоне Круговой провел 12 матчей за «Зенит» в РПЛ и сделал одну голевую передачу.