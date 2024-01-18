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    Источник: Круговой пошел на снижение зарплаты ради перехода в ЦСКА

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    Защитник Данила Круговой отказался подписывать новый контракт с «Зенитом» ради перехода в ЦСКА. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

    Данила Круговой
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    Данила Круговой

    Стало известно, что «Зенит» предлагал контракт на 5 лет с зарплатой 2 млн. евро в год. Защитник не хочет быть в статусе запасного игрока, ведь в основном составе «сине-бело-голубых» выходят иностранные футболисты.

    Круговой согласился на переход в ЦСКА из-за того, что в клубе доверяют российским игрокам. Защитник даже согласился на понижение зарплаты. Напомним, что Круговой перейдет в ЦСКА только летом 2024-го года.

  • В руководстве ЦСКА высказались о трансфере Кругового
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    • В нынешнем сезоне Круговой провел 12 матчей за «Зенит» в РПЛ и сделал одну голевую передачу.

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