В руководстве ЦСКА высказались о трансфере Кругового

Генеральный директор московскогопрокомментировал переход российского защитникав столичную команду из

«По Данилу Круговому внутри клуба у нас было абсолютное единение мнений. При этом, конечно же, мы традиционно учитываем не только силу игрока, но и финансовую и рациональную стороны сделки. В данном случае сошлась, как и эта составляющая — Данил с лета будет находиться в статусе свободного агента — так и желание Данила иметь большую игровую практику и сменить обстановку.

Данил, кстати, дружит со многими нашими ребятами, окружение для игрока также важнейший фактор. Конкуренция за игрока была серьёзной и шла достаточно давно. Это очень серьёзная и успешная работа многих департаментов клуба.

Конечно, нам бы хотелось, чтобы Даня присоединился к нашему клубу уже в это трансферное окно и с сегодняшнего дня защищал цвета ПФК ЦСКА, добавил конкуренции. Однако здесь не так много можно сделать с учётом действующего контракта. Возможно, нам ещё предстоят определённые этапы диалога, мы бы этого хотели. В любом случае с нетерпением будем ждать Даню в нашей команде», — приводит слова Бабаева пресс-служба клуба.

Круговой заключил соглашение с «армейцами» до лета 2028 года. Контракт вступит в силу с 4 июня 2024 года, когда истечет договор с «Зенитом».

25-летний защитник перешел в «Зенит» из «Уфы» в 2020 году, всего провел за команду 105 матчей, забил 2 мяча и сделал 11 результативных передач.