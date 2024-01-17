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    Стало известно, кто возглавит «Барселону» в случае увольнения Хави

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    «Барселона» намерена прекратить сотрудничества с главным тренером команды Хави Эрнандесом.

    Мичел Санчес
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    Мичел Санчес

    Скорее всего, Хави доработает до конца сезона, после чего будет уволен.

    По информации журналиста Франсуа Гальярдо, новым главным тренером «Барсы» станет Мичел Санчес из «Жироны».

    Источник утверждает, что руководство «Барселоны» уже неоднократно обсуждало этот вопрос с 48-летним специалистом.

    «Жирона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги после 20 туров. «Барселона» находится на четвертой строчке после 19 сыгранных матчей.

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    • Ранее сообщалось, что в случае увольнения Хави до завершения текущего сезона, временным тренером первой команды «Барселоны» станет наставник «молодежки» каталонского клуба Рафаэль Маркес.

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