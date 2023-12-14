Главный тренер «Жироны» может заменить Хави в «Барселоне»

Мичел Санчес Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Франсуа Галлардо, за последние несколько месяцев Мичел трижды встречался с руководством «Барселоны».
Источник отмечает, что 48-летний специалист возглавит «Барселону» летом 2024 года.
Если Хави будет уволен до завершения текущего сезона, временным тренером первой команды «Барселоны» станет наставник «молодежки» каталонского клуба Рафаэль Маркес.
«Жирона» Мичела занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги после 16 туров. «Барселона» находится на четвертой строчке.
Напомним, «Барселона» проиграла «Жироне» (2:4) в 16 туре чемпионата Испании.