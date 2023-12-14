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    Главный тренер «Жироны» может заменить Хави в «Барселоне»

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    Мичел Санчес из «Жироны» может сменить Хави на посту главного тренера «Барселоны».

    Мичел Санчес
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    Мичел Санчес

    По информации журналиста Франсуа Галлардо, за последние несколько месяцев Мичел трижды встречался с руководством «Барселоны».

    Источник отмечает, что 48-летний специалист возглавит «Барселону» летом 2024 года.

    Если Хави будет уволен до завершения текущего сезона, временным тренером первой команды «Барселоны» станет наставник «молодежки» каталонского клуба Рафаэль Маркес.

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    • «Жирона» Мичела занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги после 16 туров. «Барселона» находится на четвертой строчке.

    Напомним, «Барселона» проиграла «Жироне» (2:4) в 16 туре чемпионата Испании.

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