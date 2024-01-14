Пиоли: Меня не беспокоит критика, но мы стараемся работать над улучшением игры

Главный тренервысказался о том, как реагирует на критику от экспертов и болельщиков в свой адрес.

«Меня не беспокоит и не волнует критика. С самого первого дня я сосредоточился на работе и на том, чтобы игроки проявляли себя наилучшим образом.

Мы большой клуб, и, когда результаты не соответствуют нашим возможностям, нас критикуют. Это не то, что отнимает у меня силы. Мы стараемся работать над улучшением, я вижу большую ответственность в игроках», — приводит слова Пиоли Milan News.

После 19-и туров «Милан» занимает 3-е место в таблице Серии А с 39-ю очками в активе.

В следующем матче «россонери» сыграют против «Ромы» в рамках чемпионата Италии 14-го января в 22:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.