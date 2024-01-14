14 января в рамках 20-го тура итальянской Серии А «Милан» сыграет против «Ромы». Начало игры запланировано на 22:45 по мск. «Милан» — «Рома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Милан»

Команда из одноименного города претендует на самые высокие места в этом сезоне. Миланский коллектив смог набрать 39 пунктов в девятнадцати поединках. Миланцы занимают третью строчку в турнирной таблице. Они на семь пунктов отстают от второго «Ювентуса» и на девять — от лидирующего «Интера».

«Россонери» смогли 35 раз отправить мяч в ворота соперника и двадцать раз пропустили в свои. Команда из Милана должна до последнего бороться за самые высокие места, включая чемпионство. А вот из Кубка страны команда вылетела, среди недели уступив в четвертьфинале «Аталанте» (1:2).

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Также «красно-черные» выступали в Лиге чемпионов. «Дьяволы» в шести матчах смогли дважды победить, дважды сыграли вничью и дважды. «Милан» имеет набрал восемь пунктов и занял третью позицию в своем квартете, где также находились «Боруссия», «ПСЖ» и «Ньюкасл». Теперь он сыграет в Лиге Европы.

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В последних играх чемпионата подопечные Стефано Пиоли смогли сломить сопротивление «Эмполи» (3:0) и «Сассуоло» (1:0), а до этого сыграли вничью с «Салернитаной» (2:2) и переиграли «Монцу» (3:0). Перед этим же было поражение от «Аталанты» (2:3).

«Рома»

«Жёлто-красные» продолжают бороться за место в зоне Лиги чемпионов. В девятнадцати матчах Серии А римский коллектив добыл восемь побед, пять раз сыграл вничью и шесть раз проиграл. Команда из Рима смогла 31 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустила 21 мяч.

В итоге римляне смогли набрать 29 очков и располагаются на восьмом месте в турнирной таблице. Команда из столицы Италии уже на девятнадцать баллов отстает от лидирующего «Интера», но всего на четыре — от четвертой «Фиорентины». Столичный коллектив должен бороться за позицию в зоне Лиги чемпионов.

В Лиге Европы «волшебная» выиграла четыре игры, один раз уступила и один раз сыграла вничью. Финалисты прошлого сезона второго по престижности клубного турнира Старого Света в итоге стали вторыми в группе со «Славией», «Серветтом» и «Шерифом» и пробились в плей-офф, где сыграют против «Фейеноорда».

В последних играх «Рома» сыграла вничью с «Аталантой» (1:1), проиграла «Ювентусу» (0:1) и выиграла у «Наполи» (1:1), а до этого уступила «Болоньи» (2:1) и сыграла вничью с «Фиорентиной» (3:1). Также подопечные Жозе Моуринью проиграли «Лацио» (0:1) в четвертьфинале Кубка Италии и вылетели из турнира.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Милана» предлагают поставить за 2.15.

На викторию «Ромы» дают 3.70, ничья оценена в 3.30.

Поставим на то, что встреча завершится вничью.

Также сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.