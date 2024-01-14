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    Смогут ли «Милан» и «Рома» определить сильнейшего?

    «Милан» — «Рома». Ставка (к. 3.30) и прогноз на футбол, Серия А, 14 января 2024 года

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    Оливье Жиру («Милан»)
    14 января в рамках 20-го тура итальянской Серии А «Милан» сыграет против «Ромы». Начало игры запланировано на 22:45 по мск. «Милан» — «Рома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 14 Января 2024 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 22:45 Рома Рома
  • Рим
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    «Милан»

    Команда из одноименного города претендует на самые высокие места в этом сезоне. Миланский коллектив смог набрать 39 пунктов в девятнадцати поединках. Миланцы занимают третью строчку в турнирной таблице. Они на семь пунктов отстают от второго «Ювентуса» и на девять — от лидирующего «Интера».

    «Россонери» смогли 35 раз отправить мяч в ворота соперника и двадцать раз пропустили в свои. Команда из Милана должна до последнего бороться за самые высокие места, включая чемпионство. А вот из Кубка страны команда вылетела, среди недели уступив в четвертьфинале «Аталанте» (1:2).

    Коэффициенты матча Милан — Рома

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    Также «красно-черные» выступали в Лиге чемпионов. «Дьяволы» в шести матчах смогли дважды победить, дважды сыграли вничью и дважды. «Милан» имеет набрал восемь пунктов и занял третью позицию в своем квартете, где также находились «Боруссия», «ПСЖ» и «Ньюкасл». Теперь он сыграет в Лиге Европы.

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    В последних играх чемпионата подопечные Стефано Пиоли смогли сломить сопротивление «Эмполи» (3:0) и «Сассуоло» (1:0), а до этого сыграли вничью с «Салернитаной» (2:2) и переиграли «Монцу» (3:0). Перед этим же было поражение от «Аталанты» (2:3).

    «Рома»

    «Жёлто-красные» продолжают бороться за место в зоне Лиги чемпионов. В девятнадцати матчах Серии А римский коллектив добыл восемь побед, пять раз сыграл вничью и шесть раз проиграл. Команда из Рима смогла 31 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустила 21 мяч.

    В итоге римляне смогли набрать 29 очков и располагаются на восьмом месте в турнирной таблице. Команда из столицы Италии уже на девятнадцать баллов отстает от лидирующего «Интера», но всего на четыре — от четвертой «Фиорентины». Столичный коллектив должен бороться за позицию в зоне Лиги чемпионов.

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    • В Лиге Европы «волшебная» выиграла четыре игры, один раз уступила и один раз сыграла вничью. Финалисты прошлого сезона второго по престижности клубного турнира Старого Света в итоге стали вторыми в группе со «Славией», «Серветтом» и «Шерифом» и пробились в плей-офф, где сыграют против «Фейеноорда».

    В последних играх «Рома» сыграла вничью с «Аталантой» (1:1), проиграла «Ювентусу» (0:1) и выиграла у «Наполи» (1:1), а до этого уступила «Болоньи» (2:1) и сыграла вничью с «Фиорентиной» (3:1). Также подопечные Жозе Моуринью проиграли «Лацио» (0:1) в четвертьфинале Кубка Италии и вылетели из турнира.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Милана» предлагают поставить за 2.15.

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    На викторию «Ромы» дают 3.70, ничья оценена в 3.30.

    Поставим на то, что встреча завершится вничью.

    Также сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.

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    «Милан» — «Рома»: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 14.01.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Милан» и «Рома» определить сильнейшего?
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