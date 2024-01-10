Агент Осимхена: Слова представителя Кварацхелии создают моему игроку проблемы с болельщиками «Наполи»

Роберто Календа, агент нападающего «Наполи», прокомментировал словао нигерийском футболисте.

Джугели, представляющий интересы полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, ранее заявил, что Осимхен летом перейдет в клуб из Саудовской Аравии.

«Каждый должен заботиться о своем собственном доме и уважать труд других.

Некорректно говорить о будущем других игроков. Это создает проблемы и недоразумения, а также неудачные прогнозы.

Предполагаемые слова агента Мамуки Джугели плохие, поверхностные и неприемлемые. Эти слова создают моему игроку Виктору Осимхену проблемы с болельщиками "Наполи" без какой-либо причины или представления о реальности.

Мы только что продлили контракт, и единственное желание Виктора, помимо Кубка африканских наций, — помочь "Наполи". Всё остальное — чушь», — написал Календа в соцсетях.

В текущем сезоне 25-летний Осимхен провел в чемпионате Италии 13 матчей, забил семь мячей и сделал две результативные передачи.