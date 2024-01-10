ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тимо Вернер«Беспроигрышный вариант для всех». Вернер сделает «Тоттенхэм» лучше
    Все новости спорта

    Агент Осимхена: Слова представителя Кварацхелии создают моему игроку проблемы с болельщиками «Наполи»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Наполи Серия A Футбол Италии
    Роберто Календа, агент нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, прокомментировал слова Мамуки Джугели о нигерийском футболисте.

    Виктор Осимхен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Осимхен

    Джугели, представляющий интересы полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, ранее заявил, что Осимхен летом перейдет в клуб из Саудовской Аравии.

    «Каждый должен заботиться о своем собственном доме и уважать труд других.

    Некорректно говорить о будущем других игроков. Это создает проблемы и недоразумения, а также неудачные прогнозы.

  • Осимхен жестко раскритиковал агента Кварацхелии
  • Читайте по теме

    • Предполагаемые слова агента Мамуки Джугели плохие, поверхностные и неприемлемые. Эти слова создают моему игроку Виктору Осимхену проблемы с болельщиками "Наполи" без какой-либо причины или представления о реальности.

    Мы только что продлили контракт, и единственное желание Виктора, помимо Кубка африканских наций, — помочь "Наполи". Всё остальное — чушь», — написал Календа в соцсетях.

    В текущем сезоне 25-летний Осимхен провел в чемпионате Италии 13 матчей, забил семь мячей и сделал две результативные передачи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Реал» и «Атлетико» выявить сильнейшего в основное время?
  • «Реал» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • «Ливерпуль» добьется успеха на своем поле
  • «Ливерпуль» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Нас ждет результативное римское дерби
  • «Лацио» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.86
  • Экспресс дня 10 января
  • Сегодня в 23:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Реал — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лацио — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Милан — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Фрозиноне
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры