Осимхен жестко раскритиковал агента Кварацхелии

Нападающий «Наполи»отреагировал на слова агента, который занимается делами полузащитника неаполитанской команды

Джугели ранее заявил, что Осимхен летом перейдет в клуб из Саудовской Аравии.

«Дорогой Мамука Джугели, ты кусок дерьма и позорник. Меня смущают твои логические рассуждения. Идиот! Не упоминай мое имя!», — написал нигерийский футболист в соцсетях.

Осимхен ранее признался, что перед началом сезона мог переехать в Саудовскую Аравию, но отказался от этой возможности, несмотря на то, что предложение было очень выгодным в финансовом плане.

В текущем сезоне 25-летний Осимхен провел в чемпионате Италии 13 матчей, забил семь мячей и сделал две результативные передачи.