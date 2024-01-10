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    Осимхен жестко раскритиковал агента Кварацхелии

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    Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен отреагировал на слова агента Мамуки Джугели, который занимается делами полузащитника неаполитанской команды Хвичи Кварацхелии.

    Виктор Осимхен
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    Виктор Осимхен

    Джугели ранее заявил, что Осимхен летом перейдет в клуб из Саудовской Аравии.

    «Дорогой Мамука Джугели, ты кусок дерьма и позорник. Меня смущают твои логические рассуждения. Идиот! Не упоминай мое имя!», — написал нигерийский футболист в соцсетях.

    Осимхен ранее признался, что перед началом сезона мог переехать в Саудовскую Аравию, но отказался от этой возможности, несмотря на то, что предложение было очень выгодным в финансовом плане.

  • Агент: Хвича не согласился бы на переход в команду из Саудовской Аравии даже за 1 млрд евро
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    • В текущем сезоне 25-летний Осимхен провел в чемпионате Италии 13 матчей, забил семь мячей и сделал две результативные передачи.

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