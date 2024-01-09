Агент: Хвича не согласился бы на переход в команду из Саудовской Аравии даже за 1 млрд евро

Агент вингеравысказался о будущем игрока сборной Грузии.

«Хвича не согласился бы на переход в команду из Саудовской Аравии даже за € 1 млрд. У него другие цели и предпочтения. Он лучше играл бы за такие клубы, как "Реал", "Бавария" или "Манчестер Сити", нежели получал баснословные деньги.

Хвича хочет добиться успеха, и он уже добивается его. Те, кто разбирается в футболе, согласны с тем, что у него нет ограничений и он может только прогрессировать. Хвича входит в тройку лучших игроков мира. Ни одна команда не отказалась бы от шанса подписать с ним контракт, но всему своё время», — приводит слова Джугели Football Italia.

В текущем сезоне Хвича провел 25 матчей, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами.