Агент: Летом Осимхен перейдет в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии

Футбольный агентвысказался о профессиональном будущем нападающего

«Да, Виктор продлил контракт с "Наполи". Но вы действительно думаете, что он надолго задержится в этой команде? Я вам уже могу сказать, что летом Осимхен перейдёт в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии. "Наполи" существенно увеличил его зарплату, но это всё равно не поможет клубу удержать такого нападающего», — приводит слова Джугели Football Italia.

Отметим, что Мамука Джугели является агентом Хвичи Кварацхелии.

В текущем сезоне Осимхен провел 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами.