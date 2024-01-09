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    Агент: Летом Осимхен перейдет в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии

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    Футбольный агент Мамука Джугели высказался о профессиональном будущем нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

    Виктор Осимхен
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    Виктор Осимхен

    «Да, Виктор продлил контракт с "Наполи". Но вы действительно думаете, что он надолго задержится в этой команде? Я вам уже могу сказать, что летом Осимхен перейдёт в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии. "Наполи" существенно увеличил его зарплату, но это всё равно не поможет клубу удержать такого нападающего», — приводит слова Джугели Football Italia.

    Отметим, что Мамука Джугели является агентом Хвичи Кварацхелии.

    В текущем сезоне Осимхен провел 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами.

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