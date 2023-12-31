«Тоттенхэм» — «Борнмут»: счет матча 3:1, обзор голов

В матче 20-го тура английской Премьер-лигив родных стенах уверенно переигралсо счетом 3:1.

Авторами точных ударов в составе хозяев поля стали Папе Сарр, Сон Хын Мин и Ришарлисон. За гостей забил Алекс Скотт.

Футбол. Англия. Премьер-лига Тоттенхэм — Борнмут 3:1 Голы: 1:0 Папе Сарр (9'), 2:0 Сон Хын Мин (71'), 3:0 Ришарлисон (80'), 3:1 Alex Scott (84') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Бен Дэвис, Дестини Удоджи, Педро Порро, Папе Сарр (Оливер Скипп, 32'), Родриго Бентанкур (Pierre-Emile Højbjerg, 58'), Бреннан Джонсон (Бриан Хиль, 82'), Джовани Ло Чельсо (Эрик Дайер, 82'), Сон Хын Мин, Ришарлисон (Alejo Véliz, 82'), Эмерсон Роял Борнмут: Нето, Маркос Сенеси, Илья Забарный, Адам Смит (Дэвид Брукс, 82'), Маркус Таверньер, Райан Кристи (Alex Scott, 69'), Льюис Кук, Данго Уаттара (Максимилиан Ааронс, 46'), Доминик Соланке, Луис Синистерра (Энтойн Семеньо, 61'), Джастин Клюйверт (Филип Биллинг, 61') Предупреждения: Джастин Клюйверт (25'), Оливер Скипп (56'), Маркос Сенеси (79'), Энтойн Семеньо (86'), Эмерсон Роял (87')

Календарь и таблица АПЛ

Заработанные три очка позволили «Тоттенхэму» набрать 39 пунктов и закрепиться на пятом месте в турнирной таблице. У «Борнмута» осталось 25 баллов и двенадцатая позиция.