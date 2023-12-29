Юран: Я дойду до топ-клуба в любом случае, не сомневаюсь в этом

Главный тренеротреагировал на слова, который заявил, что специалист не хочет работать в топ-клубе.

«Я благодарен Овчинникову за поддержку. Это великолепный специалист, столько лет проработал в Нижнем Новгороде. Возможно, к звёздам профессии не относился, но тоже умел добиваться определённых результатов. Он прав: я действительно хочу слепить конфетку и пойти дальше.

Я дойду до топ-клуба в любом случае, не сомневаюсь в этом. Просто не хочется время терять. Всё-таки уже не 35.

Дай бог, чтобы это получилось с Нижним Новгородом. Вот честно, мне нравятся город, болельщик, стадион, база. Но любой человек должен быть максималистом в жизни, и мне хочется решать наивысшие задачи.

Если их не ставить, для чего вообще работать? Если передо мной здесь поставят серьёзную задачу и подкрепят её финансово — я с удовольствием буду решать её с нижегородским клубом», — сказал Сергей Юран Чемпионату.

После 18-и туров «Пари НН» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 24 очками в активе.

Ранее Юран поделился мнением об иностранных специалистах в чемпионате России.