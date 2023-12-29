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    Все новости спорта

    Юран: Я дойду до топ-клуба в любом случае, не сомневаюсь в этом

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    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран отреагировал на слова Валерия Овчинникова, который заявил, что специалист не хочет работать в топ-клубе.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Я благодарен Овчинникову за поддержку. Это великолепный специалист, столько лет проработал в Нижнем Новгороде. Возможно, к звёздам профессии не относился, но тоже умел добиваться определённых результатов. Он прав: я действительно хочу слепить конфетку и пойти дальше.

    Я дойду до топ-клуба в любом случае, не сомневаюсь в этом. Просто не хочется время терять. Всё-таки уже не 35.

    Дай бог, чтобы это получилось с Нижним Новгородом. Вот честно, мне нравятся город, болельщик, стадион, база. Но любой человек должен быть максималистом в жизни, и мне хочется решать наивысшие задачи.

    Если их не ставить, для чего вообще работать? Если передо мной здесь поставят серьёзную задачу и подкрепят её финансово — я с удовольствием буду решать её с нижегородским клубом», — сказал Сергей Юран Чемпионату.

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    Ранее Юран поделился мнением об иностранных специалистах в чемпионате России.

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