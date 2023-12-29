Юран: Раздражает, когда в РПЛ приезжает непонятно кто

Главный тренер «Пари НН»поделился мнением об иностранных специалистах в чемпионате России.

«Я не понимаю этого, честно. Я поиграл в Португалии, Германии, Англии, Австрии. Там, чтобы попасть тренером в топ-клуб, нужно что-то выиграть. Как Гвардиола — выиграл всё с "Барселоной" и поехал в следующую страну уже как топ-тренер.

А у нас иногда диву даешься, насколько неуважительно относятся к своим тренерам! Мне, чтобы попасть в "Спартак", нужно годами что-то доказывать. А человек (речь о главном тренере "Спартака" Гильермо Абаскале — прим.) где-то в Швейцарии побыл немножко главным — и уже приезжает в Россию в топ-клуб.

До этого немцы в "Локомотиве" были какие-то. Я в Германии о них спрашивал. Мне сказали: "Не знаем таких тренеров". Это наплевательское отношение.

Я понимаю, когда Манчини или Дик Адвокат приезжали в "Зенит", вопросов нет. Или даже Скала — в "Спартак". Люди уже что-то повидали. Капелло, сборная — окей.

Но когда приезжает непонятно кто, конечно, меня это раздражает. Такое неуважение к нам: типа, вы второсортные. А это какой, первосортный? По этому поводу много высказывались и Юрий Палыч, и Олег Иваныч. Все всё видят», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

«Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.