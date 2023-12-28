Юран назвал мощный аргумент в пользу системы «весна-осень»

Главный тренер «Пари НН»считает, что сезон в российской Премьер-лиге надо проводить по системе «весна-осень».

«Я говорил об этом еще тогда, когда принималось решение о переходе на "осень-весна". У каждого решения должны быть веские причины. Когда играли по системе "весна-осень", выиграли два Кубка УЕФА (ЦСКА и "Зенит"), Суперкубок, сборная стала третьей на Евро-2008. Это показатель, что для России оптимальна схема "весна-осень".

Когда в Европе только начинался сезон, в августе-сентябре, мы уже были на ходу, разбегались. За счет этого имели преимущество в еврокубках, отборочных турнирах.

А на "осень-весну" из-за чего перешли? Три клуба захотели синхронизировать заявки с Европой. Всё. Какие еще причины? При старой формуле мы весной стартуем и в конце октября — начале ноября финишируем. Тем самым минимизируем все эти бестолковые игры в 10–15 градусов мороза, как сейчас случилось.

Перед "Зенитом" всю неделю на базе крутили велосипед в тренажерном зале и растяжкой занимались. Один раз я вывел команду на улицу на 20 минут — полкоманды простудилось! Врачи еще хорошо сработали, но вот Нигматуллин, Живоглядов, Стаматов слегли с температурой.

Я уважаю руководителей нашего футбола, но было бы не лишним их самих одеть в ветровочки, бутсы, рейтузы и шапочки и вывести на поле. Чтобы 20–30 минут просто походили по газону в такую холодину. Можно с капучино. Думаю, совсем другая реакция была бы.

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Я прежде всего за футболистов, потому что знаю, что такое играть и тренироваться в минус 10. Ты просто приближаешь игрока к травме. Пальцы раком становятся, ты не чувствуешь мяч — кому это нужно?», — приводит слова Юрана «Чемпионат».