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    Юран назвал мощный аргумент в пользу системы «весна-осень»

    Футбол Нижний Новгород Зенит ЦСКА
    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран считает, что сезон в российской Премьер-лиге надо проводить по системе «весна-осень».

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Я говорил об этом еще тогда, когда принималось решение о переходе на "осень-весна". У каждого решения должны быть веские причины. Когда играли по системе "весна-осень", выиграли два Кубка УЕФА (ЦСКА и "Зенит"), Суперкубок, сборная стала третьей на Евро-2008. Это показатель, что для России оптимальна схема "весна-осень".

    Когда в Европе только начинался сезон, в августе-сентябре, мы уже были на ходу, разбегались. За счет этого имели преимущество в еврокубках, отборочных турнирах.

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    • А на "осень-весну" из-за чего перешли? Три клуба захотели синхронизировать заявки с Европой. Всё. Какие еще причины? При старой формуле мы весной стартуем и в конце октября — начале ноября финишируем. Тем самым минимизируем все эти бестолковые игры в 10–15 градусов мороза, как сейчас случилось.

    Перед "Зенитом" всю неделю на базе крутили велосипед в тренажерном зале и растяжкой занимались. Один раз я вывел команду на улицу на 20 минут — полкоманды простудилось! Врачи еще хорошо сработали, но вот Нигматуллин, Живоглядов, Стаматов слегли с температурой.

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    • Я уважаю руководителей нашего футбола, но было бы не лишним их самих одеть в ветровочки, бутсы, рейтузы и шапочки и вывести на поле. Чтобы 20–30 минут просто походили по газону в такую холодину. Можно с капучино. Думаю, совсем другая реакция была бы.

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    Я прежде всего за футболистов, потому что знаю, что такое играть и тренироваться в минус 10. Ты просто приближаешь игрока к травме. Пальцы раком становятся, ты не чувствуешь мяч — кому это нужно?», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

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