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    Романцев: Согласен с Карпиным — в футбол на снегу пусть играют Деды Морозы

    Футбол Ростов ЦСКА Спартак
    Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев ответил на вопрос наставника сборной России Валерия Карпина по поводу проведения матчей в сложных погодных условиях.

    Олег Романцев
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    Олег Романцев

    Карпин попросил Романцева ответить на следующий вопрос: «Олег Иванович, как самый требовательный учитель, объясните, что можно сказать о человеке, давшем команду проводить в мороз и пургу матч ЦСКА — "Ростов", наплевав на здоровье игроков и зрителей, а также на сам футбол?».

    «Могу представить, что мой ответ будет воспринят как "отмазка своего". Но я всегда привык говорить то, что думаю. А потому полностью согласен с любым тренером, который заявляет, что возмущен решением проводить матч в такую погоду.

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    • Какая была необходимость делать это в середине сезона и при возможности найти другую дату в календаре? Ведь теперь, после того как ФИФА И УЕФА отстранили нас от международных турниров, в чемпионате появились паузы.

    Интересно, что бы сказал начальник, давший команду играть, своим родным, если бы те спросили у него, идти ли им в такую погоду на стадион? А ведь то, что футбол существует для зрителя, и то, что надо беречь здоровье игроков, он наверняка на каждом совещании с трибуны заявляет. Слава богу, в этот раз обошлось без серьезных последствий.

    Потому, Валера, не могу ответить на твой вопрос. Скажу лишь, что на снегу пусть играют Деды Морозы — им привычнее.

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    • Что касается твоего наказания, то вот здесь все было оперативно: раз, два — и дисквалификация. Чтобы другим неповадно было!

    Хотя, как я слышал, тот, кого ты назвал словом, которое так не понравилось КДК, оказался безымянным героем. А ведь в народе говорят: на нет и суда нет...», — сказал Романцев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

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